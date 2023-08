De ‘Depp vs. Amber Heard’ a ‘The Bear’: Todos los estrenos de la tercera semana de agosto

Netflix, una semana más, va a volver a dominar la conversación con dos grandes estrenos que van a dar que hablar en redes. La plataforma de streaming lleva ya varias semanas encadenando éxito tras éxito. Ahí tenemos los ejemplos de la temporada 2 de ‘Heartstopper’ o ‘Un cuento perfecto‘, una nueva adaptación de una novela de Elísabet Benavent. Pero esta semana nos va a dar historias totalmente diferentes, que pueden tocar muchos puntos sensibles.

Por un lado tenemos ‘El Elegido’, una historia apocalíptica muy centrada en la cultura mexicana, y que es una adaptación de un cómic de Mark Millar. Por otro lado, se encuentra el documental ‘Depp vs. Heard’, que busca arrojar un poco de luz sobre el juicio de la década entre Johnny Depp y Amber Heard.

Mientras, Disney Plus también busca un trozo del pastel con los nuevos episodios de ‘The Bear’, una de sus series estrella. Ya se estrenó en Estados Unidos y aquí nos llega con algo de retraso. Pero no por ello no la vamos a disfrutar, ¿no?

Estrenos en Netflix

El Elegido (SERIE)

Sinopsis: Jodie, un niño de doce años de Baja California, México, de pronto descubre que tiene poderes parecidos a los de Jesús: puede convertir el agua en vino, hacer caminar a los lisiados y, tal vez, ¡hasta resucitar a los muertos! Mientras los líderes evangélicos y los yaquis del pueblo intentan que use sus poderes para salvar a la humanidad, todo lo que Jodie quiere hacer es impresionar a la chica que le gusta y enfrentarse a sus hostigadores. A medida que Jodie lucha y acaba aceptando su destino, todo se descontrola cuando descubre la verdad en torno a su identidad.

Una serie apocalíptica basada en la trilogía de cómics de ‘American Jesus’ de Mark Millar. ¿Qué podría no gustarnos de todo eso? Esta nueva adaptación de una historia de Mark Millar llega con el sello de Netflix y, aunque a veces haga las cosas mal, hay otras veces que sus adaptaciones vuelan alto. Sí, estamos hablando de ‘Sandman’, por ejemplo. Con dibujo de Peter Gross, ‘American Jesus’ se convirtió allá por 2004 en una obra revolucionaria.

Mark Millar, con su nombre muy presente en las grandes de los cómics como son DC (‘The Authority’) y Marvel (‘Civil Car’), también ha sido el artífice de otros títulos muy reconocidos hoy en día. Ahí tenemos ‘Kick-Ass’ (que lanzó la carrera de Aaron-Taylor Johnson o Chlöe-Grace Moretz), ‘Wanted’ o ‘Jupiter Ascending’. ¿Será ‘El Elegido’ una nueva victoria para Millar y para Netflix… o se quedará en segundo plano? En el reparto además encontramos a Tenoch Huerta, el Namor de ‘Black Panther. Wakanda Forever’.

Fecha de estreno: 16 de agosto

Depp vs. Heard (DOCUMENTAL)

Sinopsis: Esta serie, que intercala los testimonios de los dos protagonistas por primera vez, analiza el juicio que conmocionó a Hollywood y el revuelo que provocó en Internet.

Uno de los eventos que más ha dividido a la gente en los últimos años ha sido, sin duda, el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard. Su separación fue muy sonada, y su cruce de acusaciones y declaraciones ha sido gasolina en las páginas de los tabloides y revistas de todo el mundo. En redes sociales, el juicio ha tenido una presencia increíble. Y tanto la popularidad de Heard como de Depp ha caído a niveles tan bajos que ninguno de los dos intérpretes está en sus mejores momentos.

Este documental muestra cada uno de los testimonios de las dos estrellas durante el juicio mediático que paró todo Hollywood. Netflix no suele ser muy sutil en este tipo de documentales, pero gracias a este documental, la plataforma pretende mostrar sin ningún tipo de juicio de valor lo que ocurrió durante las semanas que ambos actores se enfrentaron por supuestos malos tratos y difamaciones.

Fecha de estreno: 16 de agosto

Estrenos en Disney Plus

The Bear (Temporada 2) (SERIE)

Sinopsis: Carmy, Sydney Adamu y Richard ‘Richie’ Jerimovich trabajan para transformar su asqueroso local de sándwiches en un lugar de otro nivel. Mientras desmantelan el restaurante hasta los huesos, el equipo emprende sus propios viajes de transformación, cada uno obligado a confrontar el pasado y considerar quiénes quieren ser en el futuro. Por supuesto, resulta que lo único más difícil que administrar un restaurante es abrir uno nuevo, y el equipo debe hacer malabarismos con la insensata burocracia de permisos y contratistas con la belleza y la agonía creativa de la planificación del menú.

La segunda temporada de ‘The Bear‘ nos llega dos meses después de su estreno en Estados Unidos. Esa decisión indignó a muchos fans de la serie, pero al menos nos ha hecho confirmar algo que ya suponíamos: los nuevos episodios siguen siendo grandiosos. La crítica norteamericana se ha entregado por completo a esta temporada 2, así que ‘The Bear’ vuelve con muchas ganas.

Jeremy Allen-White vuelve a protagonizar la serie, acompañado de Ayo Edebiri y Ebon Moss-Bachrach, Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Matty Matheson, Edwin Lee Gibson y Oliver Platt. Esta temporada 2, desde ya, es la favorita para todos los grandes premios de la temporada, y no es para menos. 10 episodios plagados de una historia adrenalítica y cameos que te van a dejar con la boca abierta.

Fecha de estreno: 16 de agosto