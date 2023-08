Dani Mateo revive su peor momento vivido en La Sexta y las consecuencias: «Lo pasé mal»

Corría el año 2018 cuando Dani Mateo protagonizó un polémico sketch en ‘El Intermedio’ en el que se sonaba los mocos con la bandera de España. Tal fue el aluvión de críticas recibidas por ciertos sectores, que hasta el programa, La Sexta y el propio Dani Mateo tuvieron que pedir disculpar por el gag humorístico.

Sin embargo, lejos de quedar la cosa ahí, el cómico fue denunciado por la organización Alternativa Sindical de Policía (ASP). El juez lo admitió en un primer momento a trámite hasta que, a mediados del 2019, el magistrado decidió archivar el caso. Por lo que el presentador de ‘Zapeando’ quedó absuelto de los delitos de odio y ultraje a la bandera que pedía la Fiscalía, con penas de hasta cuatro años de prisión.

Ahora, cinco años después de aquello, Dani Mateo se ha sincerado sobre ese episodio en el podcast ‘Triunfitas con traumitas’. «Estábamos en un momento de las banderas en los balcones, en las pulseras… y era como la auténtica España frente a la España arcoíris», ha comenzado explicando el humorista.

«A mi madre la insultaban por la calle», recuerda Dani Mateo

«En ese momento, esa bandera era la de los españoles contra otros españoles. Y quisimos hacer la referencia de que es un trozo de tela, es un símbolo, pero es más importante el ser humano que hay debajo de la bandera. Los símbolos están bien, pero las personas están mejor. El objetivo del sketch era: ‘¿Os imagináis que llega alguien y se suena sin querer en una bandera?'», explicó el colaborador de ‘El Intermedio’.

Además, Dani Mateo recordó como vivió él aquel episodio tan desagradable: «Lo pasé mal porque no soy mala gente y recibí muchos mensajes. Ahora lo reflexiono y pienso: ‘No sé para que salí a decir nada’. Toda la gente me atacó, ya me odiaba por salir en ese programa. Hacían ataques hacia mí, para la cadena, el programa y la ideología con la que trabajábamos».

«La peor parte fue ver a mi madre destruida, la insultaban por la calle… También hay que reconocer que trabajar en ‘El Intermedio’ es un deporte de riesgo. Si te dedicas a bailar frente al toro, alguna vez te embiste, pero bueno», bromeó Dani Mateo.