Christian Gálvez confiesa este secreto que afecta a Patricia Pardo en pleno ’25 palabras’

Que Christian Gálvez está super enamorado de Patricia Pardo no es un secreto y lo ha vuelto a demostrar este martes 22 de agosto en ‘25 palabras’. Tres semanas después de anunciar que se casaron en secreto hace un año y que están esperando su primer hijo en común, el presentador ha hecho un cariñoso guiño a su chica en el concurso que presenta cada tarde en Telecinco.

Todo se produjo cuando Christian Gálvez trataba de colocar bien la camiseta de Álex, uno de los concursantes del programa. «Trabajando tus padres en una tienda de ropa… Es que me muero y no te educo», le espetaba, entre risas, el presentador. «En vez de la voz o el corazón, te vamos a escuchar el retortijón con el micrófono», añadía, haciendo referencia a la ubicación de su micrófono.

Segundos más tarde, el madrileño revelaba una confesión personal sobre su relación con Patricia Pardo: «Escucha que yo me río mucho pero a mí me visten de prestado, y porque mi chica me ayuda, que si no…». «Habría que verte», le soltó el concursante, que se quedó a tan solo cuatro palabras de los 975.000 euros del bote.

Álex intentó que su equipo adivinase en 60 segundos las diez palabras planteadas gracias a las pistas que le iba dando. Y, aunque empezó muy bien, acertando varias del tirón, se acabó atascando en el tramo final.

Así anunciaron Christian Gálvez y Patricia Pardo el embarazo de la periodista

Fue el pasado mes de julio cuando Christian Gálvez y Patricia Pardo anunciaban en una publicación conjunta en Instagram una doble buena nueva. Por un lado, que estaban esperando su primer hijo en común y, por otro, que se habían casado en secreto hacía un año. Una noticia que pillaba por sorpresa incluso a sus amigos y compañeros de profesión.

«Así lucía el cielo de Madrid el día de nuestra boda. La vida no ha podido hacernos un regalo de aniversario mejor que colocar un lucero más en nuestro Campo de Estrellas», comenzaba la publicación. «No podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé», añadían, confirmando así el embarazo de la periodista.

«La unión de nuestras familias y nuestra fortaleza como pareja se han multiplicado como pareja se han multiplicado con esta preciosa noticia. Gracias a todos los que respetáis nuestro deseo de vivirlo en la intimidad, celebráis nuestro amor y trasmitís alegría y buenos sentimientos», concluían el post, que inmediatamente se llenó de las felicitaciones de todos sus seguidores y amigos.