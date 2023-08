Al descubierto la famosa de Telecinco con la que Rauw Alejandro pudo ser infiel a Rosalía

La ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía fue una sorpresa mayúscula para todos, pero, muy especialmente para sus seguidores. Y es que la pareja había anunciado hace apenas unos meses su compromiso. Y se habían convertido en una de las parejas más consolidadas y queridas del mundo de la música.

Los rumores sobre los motivos de la ruptura no tardaron en aparecer. Las posibles teorías apuntaban a una posible infidelidad por parte del cantante puertorriqueño. La actriz Ester Expósito y la colombiana Valeria Duque sonaron como posibles ‘culpables’ de la separación de los artistas.

Pues bien, este sábado 19 de agosto, en el programa ‘Fiesta de verano’, Amor Romeira ha dado el nombre de otra famosa con la que, supuestamente, Rauw Alejandro habría sido infiel a Rosalía. Se trata de Zaira de la Morena, una influencer valenciana de 23 años que cuenta con más de 124.000 seguidores en su cuenta de Instagram y que es conocida por su participación en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Además, también se dedica a la música.

Rauw Alejandro fue el que se fijó en Zaira, según Amor

Según la colaboradora de ‘Fiesta’, el propio Rauw Alejandro encargó a su equipo ponerse en contacto con Zaira para invitarla a ella y a sus amigos a uno de sus conciertos. «Se fijó en ella y quería conocerla en persona», asegura la canaria.

Para evitar posibles represalias, Amor ha dejado claro que «yo me hago responsable de esta información, porque yo he visto todas las pruebas y si yo fuera Rosalía me dolería mucho. Yo no me meto al camerino con un cantante solo». «La historia va más allá. Este sábado 26 de agosto Rauw Alejandro da un concierto en Valencia y va Zaira de la Morena», ha añadido Amor.

El equipo de investigación de ‘Fiesta de verano’ se puso manos a la obra y descubrió que el tonteo en redes sociales entre el cantante y la influencer viene de lejos. Además, muestran los vídeos con mensajes subliminales que la joven compartía con sus seguidores de Instagram.