Amor Romeira dice ‘basta’ en Fiesta a Aurelio Manzano por Bertín Osborne: «Es muy sucio»

Parece que el culebrón entre Chabeli Navarro y Bertín Osborne no cesa. Después de que la joven se sentara este sábado en ‘Fiesta’, el programa comenzaba este domingo haciéndose eco del testimonio de José, el ex de Chabeli con el que estaba saliendo cuando supuestamente se quedó embarazada. Un asunto que ha provocado el enfrentamiento entre Amor Romeira y Aurelio Manzano.

Y es que Aurelio Manzano ha vuelto a cuestionar a Chabeli Navarro por asegurar que se quedó embarazada de Bertín Osborne. El colaborador de ‘Fiesta‘ ya dejó caer que la joven podría habérselo inventado y que el bebé fuera en realidad de su ex Jose.

«El problema está cuando yo, en este plató, le pregunté a Chabeli si sabía quién era José», recordaba Aurelio Manzano recordando como la amante de Bertín Osborne calló ante este asunto. «No podía hablar por tema judicial», le replicaba Amor Romeira a su compañero.

Tras ello, Aurelio Manzano no dudaba en comparar el caso de Chabeli Navarro con el de Gabriela Guillén, la chica que se ha quedado embarazada de Bertín Osborne. «Gabriela, la otra chica que está embarazada de Bertín, no tuvo que llamar a medio país para saberlo», recalcaba el colaborador. Y además volvía a recordar como Chabeli llegó a decir que ella no sabía de quién se había quedado embarazada.

Amor Romeira explota contra Aurelio Manzano: «Me parece muy sucio…»

Poco a poco, la tensión entre Aurelio y Amor Romeira fue en aumento. «Me parece muy sucio que vengas a decir que Chabeli se sorprendió cuando le preguntaste por José el primer día que vino, que además venía cagada viva, y no digas que ayer sí que confirmó que llamó a Bertín, le preguntó y le dijo que si se podía hacer una prueba de paternidad», le recriminaba Amor a su compañero.

«¡Sucio, no! Modera el tono», le pedía Aurelio Manzano a su compañera. «Lo confirmó después de que yo diera todos los datos, cuando supo que no podía mentir», insistía Manzano. «Si me vas a seguir pisando, no podremos hablar. Me parece igual de sucio que ahí, para Bertín, sí valga una prueba de paternidad, y ahora sale un señor [José] que dice que puede ser el padre y aquí no se pida nada», defendía Amor.