Descubren la infidelidad de Rauw Alejandro a Rosalía con una famosa concursante de Telecinco

Si hay un rostro en Telecinco que está metido en todas las salsas es Amor Romeira. La y ex-concursante de ‘GH’ tiene muchas amistades en todos los ámbitos. Este domingo, la colaboradora soltaba una auténtica bomba en ‘Fiesta‘ cuando el programa analizaba la canción que le ha dedicado Rauw Alejandro a Rosalía.

Y es que aunque en este tema con el que Rauw Alejandro ha seguido los pasos de Shakira, el cantante deja claro que no le ha sido infiel a su ex pareja, los rumores sobre las infidelidades del puertoriqueño no han cesado.

Primero se llegó a hablar de un posible idilio con la modelo Valeria Duque. Y ahora Amor Romeira ha dado la campanada al asegurar que Rauw Alejandro pudo haber tenido un affaire con una famosa concursante de realitys en Telecinco.

Amor Romeira destapa a la famosa que pudo haber tenido algo con Rauw Alejandro

«La persona que ha tenido algo con Rauw Alejandro es una chica de realities de esta casa, es también influencer y es una persona a la que siempre se le ha vinculado con el tema de los cantantes», revelaba Amor Romeira dejando a Frank Blanco, María Verdoy y todos los colaboradores de ‘Fiesta’ en shock.

«Yo he visto esos mensajes y he flipado, si yo fuera Rosalía y veo esos mensajes a mí me sentaría mal, aunque ella no me lo quiso confirmar yo creo que entre ellos ha habido algo, porque esta amiga mía ha quedado con muchos artistas internacionales que visitan nuestro país», recalcaba después Amor.

Era entonces cuando Frank Blanco y María Verdoy trataban de indagar más sobre la identidad de esta posible amante de Rauw Alejandro. Era entonces cuando Amor llamaba en directo a su amiga para ver si podía decir su nombre o si quería hablar y dar su testimonio. No obstante, esta chica no le cogía el teléfono a Amor.