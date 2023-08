A Isabel Gemio le preguntan por Rubiales y lo que se arranca a decir es incontestable

Hacía varios meses que no sabíamos nada de Isabel Gemio, y esta misma semana, la periodista reaparecía para acudir al cumpleaños del reportero Álex Álvarez en el madrileño Bingo Las Vegas. Aprovechando la ocasión, los medios que cubrían el evento quisieron preguntarla por los temas del momento, y ella no defraudó.

En cuanto a la polémica con Luis Rubiales tras el beso a Jenni Hermoso en la final del Mundial del Fútbol Femenino, la periodista ha recordado que no es la primera vez que lo hace. «Eso le ha pasado muchas veces a las mujeres, quizá ese hombre ha hecho otras cosas que no se han conocido», respondió ante los micrófonos de Europa Press. Y añadía: «Si delante de todo el mundo ha hecho algo así porque él consideraba que eso era normal y no es normal, tiene que saber que no es normal».

Respecto a la brillante final que jugaron las chicas de la Selección en el Mundial, Isabel Gemio reconoció estar «muy feliz por ellas». Y recordó que «entrevisté en la radio hace años a algunas jugadoras de fútbol y me contaban lo difícil que era para ellas, lo mal que lo pasaban. Me acuerdo de un padre que llevaba al entrenamiento todos los días a su hija, cómo veía el sufrimiento de esa hija».

Isabel Gemio sobre Daniel Sancho: «Me pongo en el lugar de la familia»

Además, a raíz del éxito de las jugadoras españoles en el Mundial, la presentadora aseguró que «ahora muchas niñas que quieren ser futbolistas van a tener un impulso importante, y que va a haber un antes y un después, como comprenderás, como mujer y como persona de una sociedad, me encanta que hayan tenido ese éxito».

Isabel Gemio también se ha pronunciado sobre el lado más desenfadado de la Reina Letizia durante la final del Mundial. Según la periodista: «Es normal, hay que ser natural. Ella es una mujer, es periodista, es normal, ha hecho de Letizia y está muy bien que lo haga y no tanto de reina. De reina tiene que estar más».

Por último, también ha hablado sobre la familia Sancho y todo lo sucedido en las últimas semanas. De este tema, ha preferido mojarse menos: «No quiero opinar de ese tipo de cosas. Primero, creo sinceramente que no soy quién para hablar de algo tan duro para una familia. Me pongo en el lugar de la familia y me muero, no creo que ayudemos todo el mundo opinando. Todo el mundo podemos tener una opinión, pero cosas así son demasiado serias para frivolizarlas».