Matías Prats pone el acento en este elocuente detalle de Rubiales y lo que va a ocurrir

Quitando a los suyos, no hay nadie que no se haya sentido abochornado tras la comparecencia pública de Luis Rubiales el 25 de agosto. Sobre estas lamentables declaraciones, en las que ha dejado claro que no piensa dimitir, debatieron este viernes en ‘Así es la vida’, que ha contado en el plató con Matías Prats Jr, presentador de la sección de Deportes de ‘Informativos Telecinco’.

Javier Lozano, presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, ha sido el primero en dar su opinión al respecto, asegurando que «llevo padeciendo a Rubiales cuatro años. Le conozco perfectamente, pero hay truco, que no puedo decir. Pero lo vamos a ver en unos días, sus hechos más que sus palabras».

Según Lozano, «es una ofensa para toda la sociedad, el mundo del fútbol… Aunque se está demostrando que el mundo del fútbol no es como él. Hay ciertos especímenes que sobran». Por su parte, César Muñoz, presentador del magacín vespertino de Telecinco, quería conocer la opinión de Matías Prats, quien reconocía que no se cree «absolutamente nada».

Matías Prats, sobre Rubiales: «Me ha decepcionado profundamente»

«A mí lo que me sorprendía es que fuera a dimitir. Cuando escuché eso hice un par de llamadas y me decían que no le queda otra salida. Pero esta mañana, he vuelto a llamar y me han dicho que ha hecho una consulta y que se ha envalentonado. Me decía que nadie sabía lo que iba a ocurrir», explicaba el periodista deportivo.

Por todo ello, el hijo del también periodista Matías Prats, ha puesto el foco en un detalle: «Nos ha sorprendido relativamente poco que no dimitiera. Él es consciente de lo que va a ocurrir. Ha dicho me voy, pero aplaudido por mi gente, dando mi versión, mi explicación y, encima, le subo el sueldo al seleccionador y le dejo medio kilo por si no le echan cuando me vaya. Ha sido una despedida en Rubiales».

El presentador de Mediaset ha dejado claro que «no se puede ir por la puerta grande. Le cae un regalo del cielo que es ganar un Mundial y a los 30 minutos lo echa todo por la borda, que encima lo empeora con una entrevista aún más desafortunada. Y, después, un vídeo que no son ni excusas. Se va por la puerta de atrás con muchos enemigos y el descrédito de la sociedad española. Me ha decepcionado profundamente. Por no hablar de los aplausos de los jugadores, Vilda, árbitros, seleccionadores… Me parece hasta de tontos aplaudirle, porque saben que lo van a echar», ha sentenciado Matías Prats.