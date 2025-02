Isabel Gemio se planta ante Adela González en 'Mañaneros' por lo ocurrido: "Esto no me gusta"

Isabel Gemio ha acudido a 'Mañaneros' para hablar de la fundación en la que trabaja desde hace 17 años para recaudar dinero en la investigación de enfermedades raras como la de su hijo Gustavo, que padece una distrofia muscular que le hace dependiente.

"En los primeros años que no era capaz de aceptar la enfermedad, mi mente era tan oscura", ha admitido ante Adela González, lamentando que "en el mundo de la discapacidad hay mucho prejuicio" y que "el mundo no está preparado para personas con discapacidad".

Acto seguido, el programa de La 1 le ha dado una sorpresa con su hijo Diego, el menor, que le ha enviado un cariñoso mensaje a través de los micros de 'Mañaneros': "El corazón lo tenemos lleno Gustavo y yo gracias a ti y por toda tu labor y carrera, eres enorme".

El momento ha derrumbado a Isabel Gemio en directo: "Esto no... Perdonadme. No me gusta y además a ellos no les gusta que yo vaya llorando por los platós eh. Es que a mi no me gusta pero estoy en un momento de mi vida tan sensible", ha reaccionado.

Adela le ha preguntado a Gemio si esas cosas tan bonitas también se las dice en privé. "Sí, me ha escrito cartas de llorar por mi cumpleaños y me felicita en el día del padre y de la madre. Pero yo el día del padre le digo: 'bastante tengo con ser madre'. Yo con el padre ahí no quiero entrar", comentado la comunicadora, pues su exmarido se marchó y les dejó abandonados.

"¿Y el padre dónde está?", se ha interesado Adela González. "Ah, no sé, supongo que en Cuba, que se está muy bien en Cuba por cierto. Ya me gustaría a mí", ha respondido Isabel Gemio. "Has estado sola", ha señalado la presentadora de 'Mañaneros', en referencia a la crianza de sus hijos.

"Sola tampoco, me hubiera gustado una figura paterna que es importante para los hijos sobre todo cuando son pequeños... pero claro ahí no quiero entrar porque no quiero réplicas", se ha plantado Gemio, que no quería entrar en ese asunto tan personal. "Pues ya está", ha zanjado Adela para evitar incomodidad.

"Mis hijos hubieran sido más felices y no habrían sufrido tanto como han sufrido si hubiera estado. Para ser padre tienes que estar y me sabe mal por mis hijos que me haya equivocado tanto (por la persona de la que se enamoro)", ha reconocido entre sollozos. "Pero no tengo rencor, yo asumo mi pasado, no me arrepiento, hay que asumir la vida", ha rematado Isabel Gemio en ese sentido.