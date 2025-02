Adela González sentencia abiertamente en TVE lo que cree de la victoria de Melody en el Benidorm Fest

Tras alzarse con la victoria en el Benidorm Fest 2025, Melody ha visitado este lunes el plató de 'Mañaneros'. Y su entrada al programa que presenta Adela González no ha podido ser más triunfal con parte del equipo del programa haciéndole un paseíllo mientras ella bailaba al ritmo de su "Esa diva".

"Bravo, bravo, bienvenida. Enhorabuena", le decía Adela González a su invitada nada más saludarla. "Muchas gracias", contestaba ella. "Yo que lo pude ver allí en directo fue super emocionante", reconocía la presentadora de 'Mañaneros' que estuvo presente en el Palau de L'Illa de Benidorm durante la gran final.

Tras ello, Adela González aprovechó para darle también la enhorabuena a todo el equipo de TVE. "Enhorabuena a todo el equipo de RTVE que hizo posible esa pedazo de retransmisión, esa pedazo de gala, una maravilla, enhorabuena a todos compañeros y compañeras. Y enhorabuena a ti, diva poderosa", destacaba la presentadora.

Por su parte, Alba Carrillo, que ya se había declarado fan de Melody el sábado en 'D Corazón' no dudaba en decirle lo mucho que le alegraba que haya sido ella la ganadora. "Alegría para todos que seas nuestra representante, de verdad", aseveraba la colaboradora.

"Hombre ha costado, ¿verdad?", reaccionaba Adela González. "Bueno yo creo que todo llega cuando tiene que llegar. A veces uno quiere las cosas en un momento no se dan y te das cuenta que es lo mejor que te ha podido pasar", respondía la cantante. "Lo que sucede conviene", apostillaba Adela.

Adela González, clara y rotunda a Melody: "Te vamos a apoyar"

Adela González hacía entonces referencia al momento en el que Melody se rompió en la rueda de prensa posterior a la final del Benidorm Fest en la que recalcaba lo mucho que se lo había currado siendo una artista independiente sin ninguna discográfica detrás. "Que te de este reconocimiento el público debe ser...", le comentaba la vasca. "Una vez más tengo que dar las gracias a todas las personas que me habéis votado, que han sido muchísimas, ha sido un porcentaje tan alto que yo me sigo emocionando de solo pensar", reconocía la sevillana.

"Lo has petado", remarcaba Adela González. "Yo en todo momento voy con los pies en la tierra, nunca he creído nada, le he dado muchísimo valor a mis compañeros y me ha llegado este regalo y ha sido maravilloso. Es verdad que llevamos muchos años luchando y tengo que decir que estoy agradecida porque gracias a Dios cuando el trabajo se hace con cariño tiene su recompensa", proseguía diciendo Melody. "Con cariño y con esfuerzo", le corregía Adela recordando además que había tenido que ir al hospital poco antes de la semifinal por estar con problemas.

Después, Pedro Santos, director de 'Viaje al centro de la tele' irrumpía en el plató para recuperar algunas de las mejores imágenes de Melody en sus inicios. "Me parece emocionante porque mi familia ha sido un pilar imprescindible a lo largo de mi vida, sin mi familia yo no hubiese conseguido nada. La música es maravillosa pero es complicada", confesaba Melody.

Y Adela aprovechaba para preguntarla si alguna vez alguien le había dicho que después del éxito de "Los gorilas" no iba a llegar a nada. "Uno no puede pretender poderle gustar a todo el mundo, para eso está el gusto para decidir quién si y quién no, pero con el tiempo se ponen las cosas en su sitio. Seguramente se habrá cuestionado al principio cuando empecé que era un producto creado y si cantaba. Pero con todo lo que he hecho, que cada vez que voy a un programa canto en directo, lo pido yo misma, he dejado claro que aquí lo que hay es de verdad", contestaba. "Eres una artista como la copa de un pino", se escuchaba decir a Alba Carrillo.

Por su parte, Adela González no dudaba en dar la cara por ella. "Yo te he visto abriendo un programa especial musical en otra cadena vestida de rojo rompiendo en directo y todo el mundo se preguntaba por qué esta mujer no está representando a España en Eurovisión y ese día ha llegado", destacaba. Antes de despedirla y tras escuchar cantar un trozo en directo, Adela le deseaba muchísima suerte. "Va ir todo muy bien, aquí te vamos a apoyar y a seguir, lo que hagas en Basilea te apoyaremos siempre, a por el número 1", concluía.