La directísima pulla de Adela González a Ana Rosa en 'Mañaneros' que Alba Carrillo remata así

La noticia de la vuelta de Ana Rosa Quintana a las mañanas de Telecinco con 'El programa de AR' después del fiasco que ha supuesto su salto a la tarde ha acaparado toda la atención; especialmente en la competencia, donde asisten con expectación a cómo va a resultar este nuevo movimiento de programación de Mediaset. Es el caso de Adela González con 'Mañaneros'.

A la comunicadora vasca se le presenta una mayor competencia con el retorno de la antigua 'reina de las mañanas' a la franja matutina. Está por ver si Ana Rosa volverá a concitar el seguimiento que tenía antes de producirse el cambio, pero lo cierto es que se recrudece la batalla en la mañana. Y Adela ha querido lanzar un chascarrillo en directo este mismo viernes.

Todo ha comenzado con la primera misión de Alba Carrillo fuera del plató de 'Mañaneros'. Han convertido a la recién estrenada colaboradora en Claudia con el objetivo de salir a la calle sin que la reconocieran y para que pulsara qué piensan los espectadores del programa y de sus rostros, tanto presentadores como colaboradores.

"La gente qué maja, de verdad te lo digo; y te quieren muchísimo, Adela", le ha dicho Alba Carrillo a la presentadora tras emitirse la pieza. "A todos, a todos, porque este es un equipazo de mañaneros", ha resaltado Adela González, ensalzando la labor de todo el equipo que hace posible el magacín de La 1 de TVE.

Acto seguido, la periodista vasca ha lanzado una directísima pulla a Ana Rosa ante su vuelta a los orígenes: "Pero también digo eh, a partir del 3 de febrero (fecha en la que Quintana se reincorpora a la mañana) me podéis llamar AD". "El programa de AD", ha añadido con sorna Alberto Herrera, el copresentador. Por su parte, Alba Carrillo ha rematado el dardo con un 'tirito': "Pero cambia solo el nombre eh, no cambies tu manera de ser y no te conviertas en...".