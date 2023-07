Una soltera de ‘First Dates’ se planta antes de sentarse en la mesa: «La cita no me gusta»

Los espectadores del dating show por excelencia de las noches de Cuatro han sido testigos este martes, 4 de julio de una sonada cita entre una pareja de octogenarios. Juan y María han acudido a ‘First Dates‘ con una idea primordial en la mente, encontrar de nuevo la ilusión a sus 89 y 82 años respectivamente.

El primero en llegar ha sido Juan, madrileño de adopción desde hace más de 70 años. Ha irrumpido en el restaurante con ganas de encontrar a alguien con quien compartir el resto de su vida. «De la cabeza estoy muy bien. Estuve casado durante cincuenta años con mi esposa, de la que estuve muy enamorado», se ha presentado. Hizo mucho hincapié a Carlos Sobera en el prototipo de pareja que busca ahora: «Una mujer que sea buena persona como yo».

El momento de la entrada de la soltera a ‘First Dates’ ha sido más accidentado, tanto que hasta Sobera se ha percatado, ya que no ha recibido a Juan con ningún entusiasmo. Y ha dibujado un retrato inicial negativo sobre la cita que le había plantado el programa: «Los hombres me gustan más altos que yo, que no sean tripones, que no les falte la dentadura y sin barriga». Además, mandaba un primer aviso: «El único hombre que ha estado en mi vida ha sido mi marido».

Juan en ‘First Dates’

La cena no ha empezado con buen pie, ni ha habido feeling por parte de María, es más, mientras el presentador les iba a acompañar hasta la mesa, la soltera clamaba sin reparos: «No quiero más calvos». «La cita no me gusta Carlos, este hombre no oye nada, no me gusta ni su cuerpo ni su cara», se quejaba María al presentador, con bastantes aspavientos.

Por el lado de Juan, todo han sido halagos y alabanzas hacia la comensal, que no ha parado de repetir en todo momento que le hacía muchísima ilusión estar en ‘First Dates’ porque quería conocer a una mujer como María. «Tienes una cara muy bonita María de la Ò», le piropeaba. Pero no era compartido por la soltera, que a pesar de sus reticencias había accedido a cenar con él, Juan le recalcó que vivía en el barrio de Entrevías, a lo que ella respondió con un «soy más del centro».

La sentenciadora frase final de María: «No me ha gustado su cuerpo, ni su cara, ni que sea mayor que yo»

Juan y María durante su cita en ‘First Dates’

La cena continuaba sin mucha novedad y con un ambiente un tanto insípido por parte de María; ella no le ha dejado hablar demasiado y hacía bastante hincapié en sus gustos, tales como el cine, el teatro, paseos por el centro de Madrid, cafés con las amigas en Retiro… A pesar de las dificultades del soltero en algunos momentos para escucharla, ella seguía criticándole: «Está muy sordo, mucho». «A mí me falta la audición de un oído, pero con el derecho me manejo», se justificaba Juan.

En el momento de la decisión final, la soltera ha rechazado rotundamente una segunda cita, y ha expuesto que no quería repetir con «un señor más mayor que yo». «No me ha gustado su cara, ni su cuerpo ni que tenga que decirle dos veces la misma pregunta», añadía. «Me gusta un hombre con menos años, tan mayor no», sentenciaba ante un Juan que comprendía las palabras de María y aceptaba las calabazas. «Me hubiera gustado quedar para tomar una cañita», declaraba él.

Ante esa última frase de María contra Juan, las redes sociales han hecho su particular agosto, tal y como os recopilamos a continuación: «Esta mujer es lo peor que he visto en este programa con diferencia»; «Qué antipática» o «Pues los mayores también tienen mala educación» han sido algunas de las reacciones que se han compartido en Twitter.

– A mí me la suda ! yo sólo venía buscando una mujer que fuera buena persona



Que grande eres , Juan 👏#FirstDates4J pic.twitter.com/RqtRpwsE9t — Antonio Delgado El As Sofás (@DeMeison) July 4, 2023

Está genial que ponga jubilado en el cartel



No vaya alguien a confundirse#FirstDates4J pic.twitter.com/1Q8JwMoVSn — Antonio Delgado El As Sofás (@DeMeison) July 4, 2023

– No me ha gustado su cuerpo , ni su cara , ni que sea mayor que yo



Esta mujer es lo peor que he visto en este programa con diferencia#firstdates4J pic.twitter.com/3TwUYF03Yt — Antonio Delgado El As Sofás (@DeMeison) July 4, 2023

No megudta su cara no me gusta que sea tan mayor dice aquí la quinceañera pero se a mirado esta mujer al espejo que antipática #FirstDates4J pic.twitter.com/8NKfFRTbO1 — Maria Angeles (@MariAngels_66) July 4, 2023

Ni su cara, ni su cuerpo, ni su edad.

Lo siento mucho, pero te rompo el corazón y te lo digo ya.

(Pues los mayores también tienen mala educación) 😒 #FirstDates4j pic.twitter.com/vgEil3SlvJ — Juan Marín (@Juan_RedSquare) July 4, 2023

María salió exquisita.. no le gusta nada de nada #FirstDates4j — Mo🌻 (@mopasdiaz) July 4, 2023

Juan , ya no sólo que seas de Vallekas



Es que eres un amor de hombre 🙌#FirstDates4J pic.twitter.com/kTxyQzZmUR — Antonio Delgado El As Sofás (@DeMeison) July 4, 2023

– No me gustan con barriga cervecera



Camarero



Qué tomas , María ?



María



Una cerveza !



Tu coño ahí , María 🙌#FirstDates4j pic.twitter.com/WcYffBqW3I — Antonio Delgado El As Sofás (@DeMeison) July 4, 2023

Muy bien Juan jajajajjajaja el sazka de buenas noches para la señora

Clasista#FirstDates4J pic.twitter.com/nXe81BKxyp — Ge ⚡ (@laflacageritas) July 4, 2023