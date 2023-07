Un soltero de ‘First Dates’ se levanta de la mesa y huye despavorido ante su «nefasta» cita

Los espectadores del dating show de las noches de Cuatro han sido testigos este miércoles, 5 de julio de una de las citas más fatídicas entre dos solteros de 50 años. A la velada de ‘First Dates‘ han acudido Carolina y Julio, con una ilusión en la mente, encontrar el amor y la suerte de tener a alguien en su día a día; aunque en este caso, la conexión se ha vuelto en contra de los comensales.

Todo ha comenzado con la llegada de Carolina, que nada más ha hecho acto de entrada en el plató, ha tenido un percance. «Que te me vas para la pared chiquilla», reaccionaba Carlos Sobera. Durante la presentación, la comensal presumía de su carrera como presentadora de televisión y de haber conducido y producido programas de gran éxito. Cuándo le ha preguntado sobre sus gustos, Carolina le ha recalcado que le gustan policías: «A mí me gusta ese estatus de chico».

Julio durante su presentación en ‘First Dates’

Acto seguido, ha accedido al programa Julio, de 51 años, que ya en el momento de la presentación no tuvo una buena impresión: «Físicamente es una mujer normal y no me gusta». Carolina tampoco se sentía conforme con su cita y no se cortaba ante las cámaras de ‘First Dates’: «No me ha gustado nada, a mí esta cita no. Se me ha caído el mundo al suelo». Tras estas sensaciones, todo parecía abocado al fracaso, pero el presentador les animaba a conocerse y les acercó a ambos a la mesa.

Es la primera vez en el programa que desde el minuto 1, ha habido interés 0 entre ambos, tanto que el despropósito y el poco apego ha sido protagonista durante toda la cena. «Me gustan mucho los policías», le comentaba Carolina. »Yo soy CNP, carnicero profesional», le replicaba con humor Julio. Hubo un momento en el que el soltero además le preguntó qué opinaba la soltera de él, y que le diese una puntuación. «No es lo que busco», aseveraba la soltera. ‘»Busco un policía y me sale un carnicero…», declaraba Carolina.

Su cita en ‘First Dates’ no podía ir peor, y aunque la cena se les estaba haciendo bola, ellos se resistían a dejar comida en el plato y han continuado hablando de sus anteriores relaciones. Ella recalcaba que buscaba una relación, pero que «cada uno en su casa»; él por su parte añadía que si tenía una relación era para acabar conviviendo juntos. «No me ha gustado nada, es que no puedo decir algo que me haya gustado», clamaba indignada Carolina.

«Julio me parece horrible, horrible no, lo siguiente»

Carolina durante su presentación en ‘First Dates’

Como venía siendo la tónica de toda la cita, ambos solteros no tenían ningunas ganas de continuar, sin ningún tipo de aliciente ni conversación que llene el silencio tan incómodo de la cita. En un momento de la cena, Carolina ha decidido sacar el móvil para hablar con una amiga, es ahí cuándo Julio se lo ha reprochado. Pero ella impávida continúa viendo el móvil y decide llamarla para darle un feedback al respecto.

Julio ante tal actitud se ha levantado de la mesa. «¡Qué barbaridad!», se desahogaba el soltero resoplando. «Menuda forma de ser tan nefasta, vulgar totalmente», la criticaba a voz en grito. Por su parte Carolina le soltaba a su amiga por teléfono: «Una mierda, menos mal que el menú estaba bueno. increíblemente horrible». En la decisión final, se ha vivido un tensísimo momento y obviamente los dos estaban de acuerdo en que no habían congeniado absolutamente nada, tanto que les faltó tiempo para levantarse de la silla e irse sin despedirse.

En resumen Carolina has triunfado en #FirstDates5J — Kaya🌟 (@Deniz_Kaya___) July 5, 2023

Si será ordinaria y maleducada la Carolina está…

Eso sí, un pivón así debe apuntar alto, claro ☝️



#firstdates5j pic.twitter.com/k1lwWoIp7h — Aquihueleraro (@Aquihueleraro1) July 5, 2023

La distorsión de la realidad que sufre Carolina es de psiquiátrico. Valiente subnormal. #firstdates5j — Todóloga (@LombardoVicci) July 5, 2023

#firstdates5j

Y luego no sabemos extrañado de que Carolina lleve 14 años sin pareja — JM Garcia 🏆⚽ (@Ultimohumano) July 5, 2023

Me parece que esta señora no tiene nada de señora, y menos de educación#firstdates5j pic.twitter.com/5aPd5aw4iL — INMA (@INMA48719721) July 5, 2023

#FirstDates5j esta tía que es una desgraciada y una maleducada estará toda la vida sola, no hay ningún gorila en la selva que se precie acercarse a una tiparraca como tú, eres asquerosa y repugnante, cayo, gorda y fea de cojones , el vestido debe ser de la colección bollo — Wanda (@quewandaanem) July 5, 2023

Que traigan otra cita para Julio. Con que sea persona, vale. #FirstDates5J — Recién Duchao ®️ (@recienduchao) July 5, 2023

#firstdates5j si soy yo el .

En cuanto se pone a llamar por tlf me voy — Dj Kata Valdés (@djkatavaldes) July 5, 2023

Carolina, espero que leas esto:

Eres de lo peorcito que ha pasado por el programa. Maleducada, desagradable, fea por dentro y por fuera. Estás tú para elegir y decir que no te gusta alguien por su físico o su vestimenta. Mírate en un espejo antes de hablar de nadie. #firstdates5j — RoPT101 (@Ropt101) July 5, 2023

#firstdates5j

No me han traído un policía 🥺🥺 pic.twitter.com/YcGffq3vSH — Amargaíta me tenéis (@TeneisMe) July 5, 2023