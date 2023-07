Un micro traicionero pilla a una reportera refiriéndose así a Emma García tras una conexión

Un día más tenemos que hablar del mal rato pasado por una periodista debido a un micro abierto. Si hace unos días le pasaba algo similar a un colaborador de ‘Espejo Público’, en esta ocasión la afectada ha sido Cecilia Hernández, reportera de ‘Fiesta’, el magacín que presenta Emma García.

Si bien, en el programa de Telecinco estaban hablando sobre el cumpleaños de Anabel Pantoja, que ha sido este sábado, día en el que la influencer lo ha celebrado con una gran fiesta en Canarias. Sin embargo, este evento ha coincidido, casualmente, con la fiesta de cumpleaños de su ex, Omar Sánchez.

Por tal motivo, ‘Fiesta’ ha tratado de averiguar si ‘El Negro’ ha intentado hacer sombra a la sobrina de Isabel Pantoja, ya que ambos cumpleaños han compartido muchas similitudes. Para ampliar esta información, Emma García ha conectado desde el plató con la redacción del programa, donde se encontraba la periodista Cecilia Hernández. Ésta, ha aportado una información exclusiva. Y es que, al parecer, los dos cantantes que actuaron para Anabel Pantoja este viernes, el sábado estuvieron en la fiesta de Omar Sánchez, lo que podría haber enfadado sobremanera a su expareja.

Una reportera de Emma García, en problemas por un micro abierto

Por ello, Cecilia ha preguntado a sus compañeros si Omar habría hecho esto por pura casualidad o con segundas intenciones. Pero la presentadora le devolvió la pregunta: «¿Qué opináis en redacción? Que igual sois más objetivos», le formuló, para que la periodista le trasladase su opinión.

Hernández ha respondido a Emma y lo ha hecho dando su opinión sobre el tema: «Creo que hay muchas similitudes entre los dos cumpleaños. Uno ha celebrado su cumpleaños en un barco y el otro ha hecho prácticamente lo mismo. Yo creo que hay competencia por parte de Omar, que fue el segundo que celebró su cumpleaños. No sé lo que creéis, yo tampoco me quiero meter», comentó la periodista, entre risas.

A continuación, la conductora de ‘Fiesta’ ha cortado la conexión con Cecilia y ha trasladado el debate al plató. Sin embargo, el micro de la reportera se quedaba abierto, algo de lo que ella no se percató, por lo que se pudo escuchar perfectamente todo cuanto sucedía en la redacción. La joven se reía de forma nerviosa, ya que, según ha reconocido, no se esperaba que Emma García le pidiese en directo su opinión. Sus compañeros le han apoyado con un aplauso, sin imaginarse que todo se estaba escuchando.

«Me he metido en un berenjenal de la hostia. Emma me ha preguntado y no me lo esperaba. He pensado: ‘¿Qué digo’. Y he dicho lo que pensaba», se podía escuchar a la periodista a través del micro abierto. Finalmente, el programa se ha percatado del fallo y han cerrado correctamente la conexión de la reacción con el plató.