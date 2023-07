‘Un cuento perfecto’: Netflix pone fecha de estreno a su nueva serie con Álvaro Mel y Anna Castillo

Netflix no cierra por vacaciones. Así, la plataforma ha anunciado este lunes la fecha del estreno de ‘Un cuento perfecto‘, la miniserie basada en el bestseller de Elísabet Benavent (‘Valeria‘) que protagonizan Álvaro Mel y Anna Castillo. Será el 28 de julio cuando la plataforma lance esta nueva producción.

Escrita por Marina Pérez y dirigida por Chloe Wallace, está producida por César Benítez y la producción ejecutiva corre a cargo de Elísabet Benavent y Marina Pérez.

Álvaro Mel y Anna Castillo encabezan el reparto de ‘Un cuento perfecto’, que está producida por Plano a Plano. En él también figuran otros rostros como Ana Belén, Lourdes Hernández, Ingrid García-Jonnson, Jimmy Castro, Tai Fati, Lydia Pavón y Mario Ermitto.

¿De qué va »Un cuento perfecto’?

Margot (Anna Castillo) es la heredera de un importante imperio hotelero. David (Álvaro Mel) subsiste con tres trabajos y durmiendo en el sofá de sus mejores amigos. Cuando la casualidad hace que sus caminos se unan, descubrirán que tienen en común más de lo que ellos creen y que son los únicos capaces de ayudarse mutuamente a recuperar sus parejas. Érase una vez una historia de amor entre el éxito y la duda. Érase una vez ‘Un cuento perfecto’. Y solo tú decides cuál es su final.

Conoce a todos los personajes de la miniserie

Margot (Anna Castillo), la heredera de un internacional imperio hotelero, siempre ha seguido las reglas. Tenía una vida supuestamente «perfecta», pero, tras huir de su boda, se encuentra con David, un desconocido que se convertirá en un amigo con el que será verdaderamente sincera y que le recordará lo que de verdad importa para ser feliz.

Anna Castillo es Margot en ‘Un cuento perfecto’ | Netflix

David (Álvaro Mel) tiene tres trabajos a tiempo parcial, escucha música en un iPod y es un romántico enamorado de la vida. No le preocupa lo que piensen los demás y busca ser él mismo a toda costa, ya sea durmiendo en un sofá para no atarse a un alquiler o vistiendo camisetas sin etiqueta con agujeros. Es el polo opuesto de Margot.

Álvaro Mel es David en ‘Un cuento perfecto’ | Netflix

La madre y las hermanas de Margott

La madre de Margarita (Ana Belén) quiere que su hija sea alguien que no es: que vaya a fiestas elegantes, que no tome hidratos y que se case con Filippo, a quien ve como el marido perfecto para su hija.

Pero sus hermanas, Patricia (Lourdes Hernández) y Candela (Ingrid García-Jonsson) son sus aliadas y sus confidentes, las que verdaderamente entienden y ayudan a Margot a lo largo de este viaje y las que, además, le ponen un toque extra de humor a su vida.

Ana Belén y Lourdes Hernández en ‘Un cuento perfecto’ | Netflix

Los amigos de David

Iván (Jimmy Castro) y Domi (Tai Fati) son los padres de Ada y los mejores amigos de David, que lleva años viviendo en su sofá. Animan a David a valorarse más a sí mismo y terminar su relación tóxica con Idoia.

Jimmy Castro y Tai Fati, los amigos de David en ‘Un cuento perfecto’ | Netflix

Los ex de David y Margott

Idoia (Lydia Pavón) es la ex novia de David, pero no tienen nada que ver. Atractiva y superficial, no valora a David tal y como es y esto solo cambiará cuando comience a sentir celos por Margot.

David y su ex Idoia (Lydia Pavón) | Netflix

Filippo (Mario Ermito) prometía ser el hombre perfecto, el que cualquier padre o madre querría para su hija. Cuando Margot sale corriendo de su boda, éste le pide tiempo para aclararse, ¿se reencontrarán después del verano?