Sonsoles Ónega no respeta el veto impuesto por Marta Sánchez y lo destapa en su cara

Este martes 11 de julio, Marta Sánchez ha visitado ‘Y ahora, Sonsoles’ para promocionar un concierto especial que dará el próximo 25 de julio en el Festival Starlite de Marbella. Pero, además, la cantante ha hecho junto a Sonsoles Ónega un repaso de su extensa carrera profesional e incluso ha hablado de algunos aspectos de su vida personal.

Con apenas 19 años Marta Sánchez se convirtió en la vocalista del grupo ‘Olé Olé’ lo que la convirtió, a su vez, en una de las artistas más famosas, y más deseadas, en nuestro país. Sin embargo, según ha reconocido en el programa de Antena 3, vivió algunas situaciones muy injustas cuando se incorporó al grupo musical.

«Había contratos leoninos. Como yo era la nueva del grupo, a veces, tenía que tragar unas cosas que no me gustaron tanto. Como cobrar menos o no poder elegir las canciones. Pero eso fue cambiando a medida que vieron mi carácter», ha reconocido, entre risas. Aunque ha querido aclarar que no tiene «un carácter malísimo».

«Sé lo que quiero y creo que sé lo que me merezco. Hay que saber decir que no. En algún momento mi carácter me ha hecho pasar algún que otro trago. Pero soy una persona que tarda cero segundos en pedir disculpas, si creo que lo tengo que hacer. Soy muy generosa y con un buen fondo. La mayoría de veces se me perdona», asegura Marta Sánchez a Sonsoles Ónega.

Sonsoles Ónega desvela la exigencia del equipo de Marta Sánchez

La presentadora, para conocer su lado más cercano y personal, le ha formulado la siguiente pregunta: «Madre, cantante, hija, hermana, amante. ¿Qué es lo más difícil?». A lo que la artista ha respondido que dedicarse a la música es complicado, ya que hay que «consensuarlo todo y hacer un balance para que todo esté atendido a la vez».

Lo que ni por asomo se esperaba la comunicadora es que su invitada hablase sobre su actual pareja, Federico León. «Al amor hay que dedicarle tiempo y hay que apartar el trabajo cuando llegas a casa. No se pueden mezclar las cosas, porque si no acaba explotando por algún lado. Suerte que tengo una persona cerca de mí. Federico, que es súper generoso y me ayuda mucho en esos momentos de decisiones. Él está conmigo y siempre me ayuda sin pedir nada a cambio. Eso es realmente el amor», ha reconocido Marta Sánchez.

Unas palabras muy aplaudidas por Sonsoles Ónega quien, tras esto, ha desvelado a la audiencia una de las exigencias que había impuesto el equipo de la cantante a su programa: «Me habían dicho ‘No le puedes preguntar por Federico’«. Tras lo cual, la cantante ha intentado justificarse: «No, él no quiere aparecer, pero yo hablo de él porque forma parte de mi vida y me gusta mucho presumir. A él le gusta ser anónimo, algo que es muy respetable».

El reproche de Marta Sánchez a la presentadora

Por otro lado, Marta Sánchez también habló sobre la polémica sobre su himno de España: «Yo creo que hay que estar orgullosos de lo nuestro. Siempre estamos con la misma canción de tirar para abajo lo español. No pretendo situarme ni en derecha ni en izquierda, ni en centro».

Tras lo cual, y minutos antes de acabar la entrevista, la cantante reprochó a la presentadora que no le preguntara por su próximo concierto: «Una cosa, que he venido a hablar de… Que se va a acabar la entrevista y no me lo preguntas. Del himno yo creo que ya he aclarado».

«¡Cómo te voy a hacer yo eso!», le respondía Sonsoles Ónega. Finalmente, la artista sí que ha podido promocionar su próximo concierto en el festival Starlite de Marbella, algo que le hace especial ilusión.