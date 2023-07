‘Socialité’ infringe el Código Ético de Mediaset con lo que se le ha oído a María Patiño

Este fin de semana, ‘Socialité’ se ha centrado en comentar todo lo relacionado con la preboda y la postboda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. En concreto, este domingo 9 de julio, el programa que presenta María Patiño ha mostrado el caos que supuso para los reporteros desplazados hasta la finca ‘El Rincón’ donde se celebró la ceremonia coger la más mínima declaración de los invitados.

Además, el espacio de Telecinco ha enseñado la salida de Íñigo Onieva de su casa, en dirección a la finca, rodeado de multitud de periodistas. Así se dirigía María Patiño a la reportera encargada de cubrir esa salida: «Ay, Laura (Roigé), os entiendo tanto. He vuelto atrás, a mis años de trabajar en esas circunstancias. Voy a decir algo, y si crees que estoy equivocada, quiero que me lo digas. Entiendo que se les dé las gracias a los invitados por bajar la ventanilla, pero creo que nos contentamos con tan poco…».

«Me da la sensación de que aplaudimos con solo unas migajas. Teniendo en cuenta que esta pareja vale un millón de euros en el mercado, me parece obvio que el resto de medios quiera su tajada. A la hora de poner en valor tu relación, que te bajen la ventanilla y aplaudamos como si no hubiese un mañana… No sé…», ha añadido la presentadora de ‘Socialité’.

María Patiño compara a Íñigo Onieva con Kiko Rivera.

María Patiño compara a Íñigo Onieva con el «hermano de Isa Pantoja»

Poco después, ‘Socialité’ ofrecía las imágenes de la actitud relajada del empresario al salir de su domicilio y montarse en el vehículo rumbo a la finca. «Venía con la gorra puesta, que no lo entiendo. Un novio que se acaba de duchar, de lavar el pelo, que le habrán peinado un poco… Ponerse una gorra y unas gafas de sol era más propia de salir de fiesta otra vez que de irse a casarse», señaló la reportera.

Ha sido entonces cuando María Patiño ha comparado al ya marido de Tamara Falcó ni más ni menos que con Kiko Rivera. Eso sí, sin mencionarle expresamente debido al veto impuesto por el nuevo Código Ético de Mediaset: «Fíjate, cuando ayer salió Íñigo Onieva sobre las cinco y pico, creo recordar, vi esa imagen. De él recién duchado, con las gafas, descamisado… Dije: ‘Si llega a ser el hermano de Isa Pantoja, hablaríamos todos tanto de otra manera…’. Ahí me quedo con eso. A mí Íñigo Onieva me ha conquistado porque me gusta la gente que se sale del protocolo».

Esta no es la primera vez que un programa de Mediaset se refiere a Kiko Rivera como «el hermano de Isa Pantoja». Y es que, con el objetivo de ofrecer unos contenidos más familiares y alejados de polémicas, el grupo de comunicación ha vetado de sus programas a determinados personajes que durante años han llenado los contenidos de Telecinco, como Kiko Rivera, Rocío Carrasco, Antonio David Flores o Bárbara Rey.