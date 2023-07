Sandra Barneda no tolera lo que Arévalo insinúa de ella y se lía gorda en ‘Así es la vida’

Ha sido una tarde de mucha tensión la que ha vivido Sandra Barneda este miércoles en ‘Así es la vida‘ por la exclusiva de la revista Lecturas con Chabeli Navarro asegurando que abortó tras su supuesto embarazo de Bertín Osborne. Y es que la presentadora comenzaba reconociendo que era un tema delicado y en el que moralmente ella estaba dividida. Además se tenía que enfrentar a Beatriz Trapote y posteriormente a Arévalo.

Así, Sandra Barneda conectaba en directo con Arévalo para hablar con el humorista de la noticia que vuelve a convertir a Bertín Osborne en protagonista después de que hace una semana se supiera que volverá a ser padre a sus 69 años con Gabriela Guillén.

Al principio de la conexión, Sandra Barneda ya se enfrentaba a Arévalo al pedirle que no se metiera en ningún jardín por cuestionar a Chabeli Navarro al asegurar que el tema de un embarazo o aborto es cosa de dos y no solo de la mujer.

Pero la tensión entre la presentadora y Arévalo iba en aumento según iban pasando los minutos. Tras leer el comunicado que había enviado Bertín Osborne a través de sus abogados; Sandra volvía a darle la palabra al humorista, que no dudaba en criticar tanto a la presentadora como a las colaboradoras por cuestionar a su amigo después de recordar lo que dijo hace tiempo sobre el aborto.

«Cuando Bertín hace este tipo de comentario es porque tendrá sus razones. Me imagino que habrá que darle el beneficio de la duda también porque, vamos a ver, os volcáis con ella pero con él, que es además compañero y de la cadena no le dais ningún voto a favor. Le ponéis como que es el culpable de todo«, soltaba sin pudor Arévalo.

Arévalo se pronuncia sobre la portada de Chabeli Navarro en la que habla de Bertín Osborne: "Yo culpabilizo a los dos, es cuestión de dos".#AsíEsLaVida https://t.co/saPM5jytHB pic.twitter.com/MpUuEdKTG8 — Así es la vida (@asieslavidatele) July 19, 2023

Sandra Barneda para los pies a Arévalo en ‘Así es la vida’: «No me puedes decir que maltrato»

Al escucharle, varias de las colaboradoras se defendían asegurando que eso no era verdad. Pero era Sandra Barneda la que se ponía seria con el humorista. «No seamos injustos tampoco. He dicho que no creo en victimas. Ya lo dije. He empezado el programa diciendo que es un tema muy delicado, que hay que hablar de corresponsabilidad. Que estamos moralmente divididos, precisamente sobre el tema de lo que habla, que no es nada fácil ni sencillo. Y, sobre todo, porque estamos hablando de una versión», empezaba replicándole.

«He dicho textualmente nada más empezar este programa que hasta donde llega la libertad de expresión y el derecho al honor. Todas estas cuestiones y, sobre todo, he dicho que esta noticia llegó aquí y en directo la paré. No me puedes decir que estoy tratando mal a Bertín Osborne. No, Arévalo«, sentenciaba Barneda muy indignada.