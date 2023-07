Marta Flich pega la réplica perfecta a Margallo por lo que dice sin pudor de Silvia Intxaurrondo

Silvia Intxaurrondo se ha convertido este lunes en la gran protagonista del día por cómo ha desmontado sin despeinarse las mentiras de Alberto Núñez Feijóo durante su entrevista en ‘La Hora de La 1’. Una actitud muy aplaudida en redes sociales y que ha dado el salto a otros programas como ‘Todo es mentira’ con Marta Flich enfrentándose a García Margallo.

Así, ‘Todo es mentira’ se hacía eco de lo sucedido durante la entrevista entre Silvia Intxaurrondo y Alberto Núñez Feijóo en ‘La hora de La 1’. «Alberto Núñez Feijóo ha estado esta mañana en TVE y ha pasado esto», introducía Marta Flich antes de emitir el vídeo con el tenso momento entre la periodista y el candidato del PP a la presidencia del Gobierno.

Al volver del vídeo, Paula Púa ironizaba con el futuro de Silvia Intxaurrondo en TVE. «Silvia Intxaurrondo tiene dos opciones: volver a publicar los datos y demostrar que tenía razón o actualizar el Linkedin por si gana las elecciones el PP. Yo ahí lo dejo», bromeaba la humorista y colaboradora del programa de Marta Flich.

Era entonces cuando José Manuel García Margallo pedía hablar pero Marta Flich le callaba para ir «a los datos». «Estamos hablando de revalorización y hemos comprobado que efectivamente el PP no revalorizó las pensiones con relación al IPC ni en 2012, ni en 2014 ni en 2016 cuando Mariano Rajoy era presidente del Gobierno», sentenciaba la presentadora de ‘Todo es mentira’. «Horas después Feijóo ha publicado un hilo con un amago de rectificar», añadía Flich.

«Lo que no aporta Feijóo son datos de si el PP revalorizó las pensiones con forme al IPC como ha asegurado en dos ocasiones», insistía Marta Flich. «No es la primera vez que Feijóo habla de esa forma de la revalorización de las pensiones», volvía a decir antes de emitir un vídeo recordando cómo Feijóo también soltó esa mentira en el cara a cara con Pedro Sánchez.

Marta Flich se enfrenta con Margallo por su crítica a Silvia Intxaurrondo

Tras ello, era Margallo el que tomaba la palabra para cuestionar a Silvia Intxaurrondo. «Yo lo que no he visto nunca ni en España ni en ningún otro país es que sea el conductor del programa el que aporta datos contrarios al que está entrevistando. Le puede preguntar pero no decir si eso es falso o no porque se convierte en juez y parte», aseveraba el que fuera Ministro de Exteriores. «Pero el fact-cheking…», se escuchaba decir a Antonio Castelo.

«A mí TVE y Tezanos me crean…», trataba de decir Margallo cuando Marta Flich le replicaba al decir que «la periodista tenía razón». «Pero el moderador no tiene que entrar en el debate, puede preguntar pero no estar preparada con unos datos y confrontando con el que está entrevistando», defendía el ex ministro de Rajoy.

«¿Pero si alguien miente un periodista no puede decir lo que es mentira y aportar los datos para que la gente sepa lo que es verdad y lo que es mentira?», le preguntaba Marta Flich tratando de defender lo que había hecho Intxaurrondo en TVE. «Es que es mentira lo que ha dicho», soltaba entonces Margallo.

Así, el ex ministro de Exteriores trataba de seguir la senda de Feijóo sin reconocer su mentira. «El único partido que congeló las pensiones fue el PSOE», insistía Margallo. «Pero no es congelar, estamos hablando de revalorizar. Es que si no nos vamos de debate a otro sitio», le replicaba una vez más Marta Flich. «Bueno Zapatero congela las pensiones y el PP en el período 2012-2017 no congela las pensiones, hay un pequeño descenso del 1,11», insistía Margallo tratando de justificar lo que hizo el gobierno de Rajoy. «No me hagas trampas Margallo», terminaba de decirle Flich a su colaborador.