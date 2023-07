Mariló Montero lleva a los tribunales a estos colaboradores de Telecinco y se enfrentan a cárcel

Fue hace ya 8 años, en la Semana Santa del 2015, cuando Mariló Montero vivió uno de los peores momentos de su vida al enterarse de que los paparazzi Gustavo González y Diego Arrabal la habían fotografiado en topless mientras que estaba con una amiga en Bora Bora. Y más disgusto se llevó cuando se enteró de que dichas instantáneas estaban circulando por las redacciones de las revistas.

Más de seis años después, los fotógrafos fueron condenados a indemnizar a la periodista con 265.000 euros y a su amiga con 75.000. Sin embargo, Mariló Montero no quedó satisfecha con esta sentencia y llevó el caso a la vía penal. Este jueves 6 de julio ha arrancado el juicio por el que los fotógrafos se han sentado en el banquillo de los acusados y por el que se enfrentan a seis años de prisión.

La vista ha tenido lugar en la Audiencia Provincial de Barcelona. Fiscalía ha quedado al margen de la causa, ya que no consideran que haya delito al no haberse publicado las fotografías. No obstante, la defensa de la presentadora acusa a los paparazzi de revelación de secretos. Y, además de la cárcel, solicita también para ellos una indemnización por los daños morales causados.

Mariló Montero consideró el caso de «humillante»

Diego Arrabal y Gustavo González se enfrentan a 6 años de prisión por las fotos a Mariló Montero.

El juicio ha arrancado este jueves con las cuestiones previas. Sin embargo el resto, como las declaraciones de los testigos, tendrán lugar a finales de enero. Concretamente a partir del día 23, según publica ‘El Mundo’.

Fue a principios del 2022 cuando el Juzgado de Primera Instancia número 35 de Madrid condenó a la agencia de los fotógrafos, Código Press, a pagar 340.000 euros por captar estas imágenes. Se convirtió así en la indemnización más alta impuesta en España por sacar fotos sin permiso. Sin embargo, en el mes de agosto de ese mismo año, se revocó la condena por la existencia del procedimiento penal abierto en Barcelona contra los paparazzi. El juez consideró que hasta que no se resolviera este, no se podrían iniciar acciones civiles, es decir, fijar una indemnización.

En aquel momento, Mariló Montero se refirió a ese episodio como «humillante»: «Todo lo que yo viví fue humillante. Todavía hoy se me seca la boca y me dan ganas de llorar porque es muy humillante y esto es intolerable». «Han sido, además de dos años de constante persecución por parte de los paparazzi, ha sido más de siete años de procedimiento judicial en el que ha habido que recordar multitud de momentos dolorosos, demostrarlos paso a paso», añadió.