Diego Arrabal salta insólitamente a Antena 3 con Sonsoles tras su despido de Telecinco

Hace poco más de un año que Diego Arrabal era despedido como colaborador de ‘Viva la vida’. Así, Mediaset decidía prescindir del paparazzi como tertuliano del programa que presentaba Emma García los fines de semana después de las críticas que lanzaba hacia la cadena y hacia ‘Sálvame’ en su canal de YouTube.

Desde entonces, Diego Arrabal ha estado desaparecido de la televisión y centrado en su faceta de youtuber como presentador de su propio canal en la plataforma de vídeos en los que no se ha cortado nada en atacar a Mediaset y La fábrica de la tele en todo este tiempo.

Sin embargo, este lunes 3 de julio, Diego Arrabal ha reaparecido por sorpresa en televisión. Y lo ha hecho cambiando de cadena. Así, el paparazzi conectaba en directo con Sonsoles Ónega en ‘Y ahora Sonsoles’ en Antena 3 tal y como él mismo anunciaba en sus redes sociales.

Después de más de un año sin hacer televisión… Quiero comunicaros que hoy sobre las 18:00h me podréis ver en @YAhoraSonsoles OS ESPERO!!! 😜 pic.twitter.com/lNQw9AJhTO — Diego Arrabal (D.A) (@DIEGOARRABAL1) July 3, 2023

De este modo, Diego Arrabal se suma así a otros rostros habituales de Mediaset como Paloma García-Pelayo o Beatriz Cortázar, que se estrenará el sábado como colaboradora de ‘Y ahora Sonsoles’ en el especial de la boda de Tamara Falcó.

La advertencia de Sonsoles Ónega a Diego Arrabal

Sonsoles Ónega conectaba en directo con Diego Arrabal para hablar de las fotografías que ha captado de Carmen Martínez-Bordiú con otro hombre tras romper con su último novio. «Buenas tardes, Diego, fotógrafo que firma estas imágenes», le saludaba la presentadora.

«Me hace mucha gracia porque después de lo que dice Isabel y Nacho, ahora me pinchas a mí y que digo yo, si ya han dicho que han roto. Yo no puedo confirmar al 100% de que ya no esté con Tim. Pero es verdad que hace muchísimo tiempo que a Tim no se le ve en esa casa de Sintra», respondía Arrabal.

Era entonces cuando Sonsoles Ónega le lanzaba una advertencia al paparazzi. «Pues redondo y con asas Diego Arrabal. Aquí la información que se cuenta en este plató es siempre buena. Te lo digo ya para que vayamos entendiéndonos», le soltaba la presentadora.

Antes de despedirle, Sonsoles Ónega ha dado a entender que no será la única vez que aparecerá Diego Arrabal en su programa. «Diego Arrabal muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muy bonita la camisa, es mona para tu estreno. Diego gracias, seguimos en contacto», concluía la presentadora.