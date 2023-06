Paloma García-Pelayo se marcha para siempre de ‘El programa de AR’ y este es el motivo

La lista de colaboradores que abandonan ‘El programa de Ana Rosa’ aumenta por momentos. A la salida de Beatriz Cortázar y Cruz Morcillo, dos rostros muy reconocidos del infotaiment matinal de Telecinco, se suma la histórica Paloma García-Pelayo.

La periodista y tertuliana, que lleva ligada al magacín desde su génesis hace 18 años, dejará de formar parte del equipo para seguir exactamente los mismos pasos que Cortázar y Morcillo: dar el salto a Atresmedia de forma próxima.

Una información que avanza El Confidencial y que señala que Paloma García-Pelayo ha decidido aceptar también una oferta de Antena 3 para colaborar en diferentes programas de la cadena como podrían ser ‘Espejo Público’ o el programa vespertino de Sonsoles Ónega.

Sin duda, se trata de una de las peores pérdidas a las que se enfrenta ‘El programa de Ana Rosa’; cuyo futuro está en el aire a partir de septiembre con el salto de Ana Rosa Quintana a las nuevas tardes de Telecinco. Aún se desconoce qué sucederá, pero todo hace presagiar que la marca desaparecerá.

Ante esta inesperadísima salida, El Televisero se ha puesto en contacto con fuentes cercanas a Unicorn Content, la productora que preside Ana Rosa Quintana. Desde el entorno de la compañía apuntan a que Atresmedia está haciendo ofertas a muchos profesionales de ‘El programa de AR’, donde parecen haber fijado su diana.

Si bien, no solo estarían tentando a tertulianos, sino también a redactores y otros miembros del equipo. Además, se trataría de contratos de cadena y no de productora como suele suceder en los programas de Telecinco. Todo, para atarles y que no puedan participar en formatos de la competencia.

Con este movimiento, Paloma García-Pelayo cierra una etapa en Mediaset, donde ha estado ligada desde 2005. Además de El programa de Ana Rosa, la veterana periodista ha pasado por Salsa rosa, TNT, Sábado Dolce Vita, La noria, Enemigos íntimos, el Deluxe, Viva la vida, Rocío, contar la verdad para seguir viva y Fiesta.