Lo que se oye a Sonsoles Ónega sobre ‘Sálvame’ ante Pilar Vidal tras saltar a Antena 3

Casi tres semanas después de la cancelación de ‘Sálvame’, una de sus colaboradoras se ha estrenado este miércoles como tertuliana de ‘Y ahora Sonsoles‘, el programa de Sonsoles Ónega en Antena 3. Así, Pilar Vidal se ha convertido en el primer rostro del programa de La fábrica de la tele en encontrar cobijo en la competencia.

No obstante, cabe decir que Pilar Vidal ya era colaboradora en Antena 3 pues desde hace meses participa en la tertulia de crónica social de ‘Espejo Público’. Trabajo que compartía con sus colaboraciones en ‘Sálvame’ y ‘Viernes Deluxe’ en Telecinco donde se convirtió en toda una estrella en los últimos meses.

Pilar Vidal ha mostrado ganas e interés por dar informaciones en su primer día en ‘Y ahora Sonsoles’. Ello ha llevado a que Sonsoles Ónega bromeara con su nueva compañera con si todos los datos que daba eran verdad al hablar del ingreso de Mario Vargas Llosa. «Mario continua ingresado, ¿hay algo mal en lo que he dicho?», preguntaba la presentadora. «¿Sabemos que Ana Boyer y Fernando Verdasco han estado en la Ruber?», cuestionaba también Sonsoles.

«¡Que he dicho que han ido, no que lo hayan visitado!», contestaba Pilar Vidal tratando de aclarar lo que ella había dicho anteriormente. Pese a todo, ha reinado en todo momento la cordialidad entre presentadora y colaboradora en su primer día como compañeras.

Precisamente por eso, Sonsoles Ónega aprovechaba los minutos finales de ‘Y ahora Sonsoles’ para hacerle una broma con respecto al sofá en el que se sientan los colaboradores. «Pilar, te tengo que decir una cosa. Estoy sufriendo, porque el sofá es incomodísimo y te lo vamos a cambiar. Tú, a pedir de boca», le soltaba. «Es que no sabes cómo ponerte. Si recto o de lado, que es un horror por el plano», replicaba la periodista.

«Vamos a hacer pruebas para que estés como en casa», advertía entonces Sonsoles. Justo después, Ónega no se cortaba y hacía una mención indirecta a ‘Sálvame’. «Me dicen: ‘Dile a Pilar que este programa es más corto que el otro del que viene'», le comentaba la presentadora sobre lo que le había dicho la directora tratando de recordarle que el programa dura menos y tienen menos tiempo para hablar.

«Ya lo he notado. ¿Qué quieres decir? Que quiero hablar más, ¿no? ¿Qué me quedo con las ganas?», se interesaba Pilar Vidal en tono jocoso. «A mí me encanta escucharte, me lo paso pirata», concluía Sonsoles.