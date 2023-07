La ‘guantada’ de la actriz Melani Olivares a Roberto Leal en pleno ‘Pasapalabra’

Este jueves 27 de julio, cuatro nuevos invitados llegaron a ‘Pasapalabra’ dispuestos a conseguir el mayor número posible de segundos de cara al ‘Rosco final’ en el que, un día más, Fernando y Moisés se enfrentaron por hacerse con el bote del concurso, 658.000 euros. Melani Olivares, Carlos Santos, Lola Marceli y José Luis García Pérez fueron los famosos invitados.

Como viene siendo habitual, Roberto Leal les fue presentando uno a uno. Cuando le llegó el turno a Melani Olivares, la actriz reconoció: «Me encuentro muy bien, ya estoy aquí otra vez. Si no vengo a verte cada poco, no estoy contenta».

El ‘zasca’ de Melani Olivares a Roberto Leal

El presentador le contestó que ‘Pasapalabra’ era su punto de encuentro porque siempre estaba trabajando. Tras lo cual la recordada Paz de la serie ‘Aída’ le espetó: «Pues te podías venir al teatro a ver cosas». El andaluz, visiblemente sorprendido, soltó: «Acaba de llegar y ya me ha pegado una ‘guantá’ con la mano abierta, pero llevas razón. Además, me has dicho que me vas a regalar un jamón».

Entre risas, Melani Olivares le contestó: «He dicho que lo cebaras…». Tras las carcajadas, Roberto Leal procedió a presentar al resto de invitados, destacando la presencia de Luis García Pérez. El actor recordó que «estuve en ‘Pasapalabra’ en una etapa anterior, para mí este plató es nuevo». «Pensaba que ya habías estado aquí conmigo», reconoció el conductor de ‘Pasapalabra’.

Una tarde más, Fer y Moisés han vuelto a verse las caras en ‘El Rosco’ para luchar por el bote de 658.000 euros. La cosa empezó muy bien para el primero, quien acabó la primera vuelta cuando su rival todavía no llegaba ni a la mitad. Sin embargo, Moisés decidió pisar el acelerador concluyendo su primera vuelta con una racha de 7 aciertos.

Finalmente, Fer decidía plantarse con 22 aciertos, trasladando toda la presión a su contrincante, que debía arriesgar si quería, al menos, firmar el empate. Y así fue, así es que este viernes volveremos a ver un nuevo enfrentamiento entre ellos.