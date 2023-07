La sobrada de Santiago Segura en ‘Pasapalabra’ que censura Roberto Leal: «La mierda esta»

‘Pasapalabra’ recibió este lunes 24 de julio a nuevos invitados: Andrea Ros y David Meca en el equipo de Fer, y Rosario Pardo y Santiago Segura en el equipo de Moisés. Los cuatro intentarían ayudar a su respectivo concursante a conseguir los máximos segundos posibles para el ‘Rosco Final’.

Fue durante la prueba ‘La Pista Musical’ donde se vivió un pequeño rifirrafe entre Roberto Leal y Santiago Segura después de que éste mostrara su enfado al no conocer la canción que le tocaba adivinar. «El primer duelo nos lleva al año 2021», anunció el presentador a Andrea Ros y a Santiago Segura. Y ya esta pista no gustó nada al director cinematográfico: «No hombre, yo del siglo XX lo que quieras, pero esto…».

«Lo mismo te suena. Por cinco segundos… ¡Música!», añadió Leal, antes de comenzar a sonar los acordes de la canción. Nada más escuchar los primeros segundos del tema, la actriz no dudó en apretar el pulsador y a ponerse a cantar ‘La niña de la escuela’, el famoso tema de Lola Índigo. Y en efecto, había acertado a la primera, llevándose así los cinco segundos para su equipo.

El ‘tirón de orejas’ de Roberto Leal a Santiago Segura en ‘Pasapalabra’

Después de que todo el plató se pusiera a bailar el tema, Santiago Segura reconoció: «Ella ha dejado el listó muy alto y yo, muy bajo. Seguro que mis hijas me dirán cuando vuelva a casa que era muy fácil, pero es que yo no he oído en mi vida la mierda esta«.

Una forma de referirse al tema de Lola Índigo que a Roberto Leal no le hizo ninguna gracia. «¿Pero Santiago? Vamos a centrarnos», le cortó en seco el presentador, que no dudó en reprender al cineasta antes de dar paso a Rosario Pardo y a David Meca, quien tenían que conseguir adivinar su canción a la primera para igualar la hazaña de la actriz.