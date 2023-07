Santiago Segura, defraudado ante esta censura que le han impuesto en TVE: «Ha sido triste»

José Mota regresaba este jueves a TVE con su nuevo programa: ‘José Mota Live Show‘. Se trata de un formato que busca sacar una sonrisa a los espectadores con sketches, pero que también cuenta con invitados estrella y público en directo para hacer más vivo el programa. En esta ocasión, los que hacían compañía al humorista eran Enrique Cerezo y Santiago Segura.

El director de cine, que como cada verano está de estreno, acudía al formato de TVE a promocionar su película. Eso sí, cabe recordar que en la televisión pública la publicidad está prohibida, por lo que Santiago Segura se presentaba en el estreno de José Mota con una camiseta negra con el nombre de su largometraje escrito en el pecho.

Sin embargo, desde RTVE parece que no querían tener problemas con la publicidad encubierta y, en edición, intentaron convertir la camiseta de Santiago Segura en una completamente negra como si no hubiera nada escrito en el pecho. Parecía emborronado.

De hecho, la audiencia del programa ha podido percatarse de esta decisión de la televisión pública. No solo porque se podía intuir en imagen, sino porque la propia RTVE publicaba en sus redes sociales una fotografía donde podíamos apreciar a Santiago Segura con su camiseta original.

Como era de esperar, este hecho no iba a pasar desapercibido y en las redes sociales todo el mundo lo señalaba. «TVE censurando la publicidad en las camisetas de la película de Santiago segura», comentaba uno, mientras que otros destacaban la «cutrez» de la edición. A todo esto, Santiago Segura no se cortaba y se pronunciaba en sus redes sociales con un contundente mensaje: «Pues… un poquito triste sí ha sido».

A @SSantiagosegura le están censurando la publi de la camiseta de la manera más cutre que he visto en mi vida . #motalive #VacacionesDeVerano pic.twitter.com/G5ELg8ztf3

Las camisetas de @SSantiagosegura y Cristina Gallego pixeladas para que no se vea el título de la peli, #VacacionesDeVerano , y eso que lo han dicho… #MotaLive pic.twitter.com/Iei0ZpHTa4

Vale entiendo que al ser una cadena pública no se puede hacer publicidad, pero @JoseMotatv no sabía que no se podía hacer de #VacacionesDeVerano pa decirle a su amigo @SSantiagosegura: "oye Chato poneros otras camisetas ya que el programa es grabado" #motalive pixelado chapucero pic.twitter.com/AI3PlJYZKw