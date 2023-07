José Manuel Parada se planta en el ‘Deluxe’ y la emprende con Conchita: «No es serio»

Cuando quedan apenas tres semanas para que acabe el ‘Deluxe’, este viernes 30 de junio José Manuel Parada se ha sometido al polígrafo de Conchita para hablar sobre su relación con Chelo Garía- Cortés. Sin embargo, y tras haberle pillado en varias mentiras, acabó arremetiendo contra el programa y contra la propia poligrafista.

Todas las preguntas han estado centradas en su relación y posterior matrimonio con la periodista, después de que ésta contase sus experiencias íntimas con José Manuel Parada en su libro, algo que a él no le sentó nada bien. El primer desencuentro ha sido debido al supuesto veto que, según la dirección del programa, se han impuesto mutuamente. Ninguno de los dos querría encontrarse con el otro en el plató. Algo que él ha negado categóricamente, pero que sí que ha confirmado Chelo.

La colaboradora del programa ha estado muy atenta a la entrevista de su expareja desde una de las salas de Telecinco. Y tan solo ha intervenido puntualmente cuando era aludida por la presentadora, María Patiño, o por el propio invitado. Aunque el momento más tenso de la noche se ha producido cuando el que fuera presentador de ‘Cine de Barrio’ ha entrado en cólera contra el programa por no estar de acuerdo con los resultados del polígrafo.

José Manuel Parada explota contra Conchita

En un momento dado, María Patiño le formuló una pregunta sobre su supuesta infidelidad a Chelo con otro hombre. Una cuestión peliaguda de la que ella habla en su libro y que provocó el mosqueo de su expareja, que negó esa presunta deslealtad. Sin embargo, pese a que José Manuel Parada dijo que no, la máquina determinó que mentía, lo que hizo explotar al invitado: «¡Arregla la máquina y arréglate tú!». Indignado y enfadado tras haberle pillado en varias mentiras, el periodista restaba credibilidad al polígrafo: «Por mucho que sepa Conchita, yo sé más de mi vida que ese aparato. Yo me pensaba que esto era más serio. No es mentira».

Conchita matizó y explicó que Parada reconoce que no hubo penetración, pero que sí que existió una especia de deslealtad. No obstante, el invitado insiste en que él no miente, que no hay matices que valgan y que la que fue infiel en la relación fue Chelo. Ésta, por su parte, desde la sala contigua, prefirió no pronunciarse al respecto, limitándose a decir: «Que cuente su historia, yo ya he contado la mía».

Otra de las preguntas más polémicas fue si disfrutaba sexualmente con Chelo. Él dijo que sí y el polígrafo dictaminó que también mentía. «Esto no es serio. No voy a pasar por decir una cosa que es mentira», insistió el invitado, de muy malas formas.