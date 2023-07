José Manuel Parada pone contra las cuerdas a Chelo García-Cortés con este demoledor aviso

Hace ya dos viernes que José Manuel Parada se sometió al polígrafo del ‘Deluxe’ pero lo que destapó la máquina sigue trayendo cola. Este domingo 9 de julio, ‘Fiesta‘ ha vuelto a sacar a colación el tema con el propio Parada presente en el plató. El colaborador, una vez más, ha vuelto a defender que jamás le fue infiel a Chelo García- Cortés, como ésta así asegura en el libro que publicó hace unos meses, ‘Sin etiquetas’.

«Estoy molesto porque yo siempre me he caracterizado por defender mi vida privada e íntima. Los que salimos en la tele tenemos dos vidas», ha defendido el periodista, que ha puesto como ejemplo a Emma García y su marido. Algo que a la presentadora no le he hecho demasiada gracia, ya que le ha pedido a su compañero que no se centrara en ella, pues no era el asunto de la tarde.

José Manuel Parada ha insistido en que el polígrafo de Conchita no dio «ni una», ya que la máquina había asegurado que sí que había existido esa infidelidad a Chelo durante los 10 años que fueron pareja. «La llamé (a Chelo) y le dije: ‘Eso no lo he vivido yo nunca’. Una historia de ese tipo no se olvida. Eso que cuenta de que llegó a nuestra casa y no podía entrar porque estaba cerrada… Es que eso no se olvida. Yo defiendo que, mientras mantuve la relación, tuve fidelidad», ha dejado claro el colaborador.

El ultimátum de José Manuel Parada a Chelo: «La cosa no se va a quedar ahí»

Ante las preguntas de sus compañeros, el que fuera presentador de ‘Cine de Barrio’ ha asegurado que, para contar su historia con Chelo, harían falta «tres o cuatro libros». Tras lo cual, Parada ha lanzado una advertencia a su expareja: «Espero que no me obligue a hacerlo, porque, si no cuenta la verdad, la cosa no se va a quedar ahí».

Antes de pasar a otro tema, el periodista ha vuelto a poner en entredicho el polígrafo, el cual destapó varias de sus mentiras. José Manuel Parada ha llegado incluso a decir que deberían pasarle «la ITV» a la máquina de Conchita, y que ésta no es la única poligrafista que hay en España. También ha prometido que buscará otra manera de contar su «verdad». ¿Se animará también a publicar un libro dando su versión de los hechos?