Horóscopo semanal, del 17 al 23 de julio de 2023: Predicciones en cada signo del zodiaco

Iniciamos la tercera semana de julio, y la astróloga Esperanza Gracia ha anticipado lo que van a depararnos los astros en cada uno de los signos zodiacales durante los próximos 7 días: Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio. ¿Qué suerte vas a tener en salud, trabajo, dinero o amor?

Según ‘El Horóscopo de Esperanza Gracia‘, la Luna Nueva en Cáncer, el día 17, puede traer cambios a nuestra vida, sobre todo en el ámbito familiar. Venus sigue transitando por el fogoso Leo y los signos de fuego -Aries, Leo, Sagitario- son los más seductores del Cosmos. La pasión está al rojo vivo.

Anticípate y descubre ya cuál va a ser tu destino a lo largo de semana, con los pronósticos del horóscopo en tu signo del zodiaco del lunes 17 al domingo 23 de julio de 2023:

Horóscopo semanal Acuario

La Luna Nueva puede traerte oportunidades increíbles que harán que te sientas ilusionado y lleno de proyectos para el futuro. Te conviene moverte todo lo posible y permanecer abierto al cambio porque la suerte saldrá a tu encuentro fuera de tu entorno habitual. Pueden surgir aventuras apasionadas, pero también relaciones románticas con futuro.

Horóscopo semanal Escorpio

Puedes sentirte confuso e inseguro, con la sensación de que no estás aprovechando todo tu potencial, pero no te preocupes porque la Luna Nueva te va a ayudar a enderezar el rumbo y los buenos resultados no se harán esperar. Intenta relajarte para poder disfrutar de tu familia, de tus relaciones y de todo lo bueno que puede llegar a tu vida. Es un buen momento para las reconciliaciones.

Horóscopo semanal Aries

La Luna Nueva puede traerte la solución a un tema familiar que te inquieta, y los buenos aspectos del planeta Venus te ayudan a disfrutar de las relaciones y del amor, con la llegada de nuevos alicientes. Poco a poco, tus preocupaciones ser irán desvaneciendo, pero te interesa mantenerte al margen de asuntos conflictivos que pueden perjudicarte.

Horóscopo semanal Géminis

La Luna Nueva va a contribuir a que estés chispeante y divertido, y puede traerte la solución a un problema de dinero. Verás todo con mucha claridad y podrás actuar de la manera más acertada. Abandona las actitudes rígidas y ábrete el diálogo para evitar sobresaltos y tensiones. Es el momento de disfrutar del verano con la suerte a tu favor.

Horóscopo semanal Tauro

Es posible que tengas muchos frentes abiertos y te sientas agotado, sin energía, pero la Luna Nueva te va a ayudar a poner punto y final a algo que te está agobiando. Además, el planeta Júpiter sigue transitando por tu signo y bajo su protección la suerte puede aparecer en el momento que más lo necesites. Confía y no te dejes llevar por el pesimismo.

Horóscopo semanal Virgo

Con el entusiasmo y la vitalidad que te transmite el planeta Marte en tu signo, vas a tomar la iniciativa y te sentirás más libre porque conseguirás vencer ciertos temores. La Luna Nueva puede traerte una buena oportunidad de la mano de algún amigo. Tu punto de encuentro con la suerte puede estar en algún viaje. El 20 y 21 pide un deseo a la Luna, que está en tu signo y puede concedértelo.

Horóscopo semanal Cáncer

Muchas felicidades. La Luna Nueva en tu signo, el día 17, regenera tu vida, animándote a hacer cosas que hasta el momento no te has atrevido. Aprovecha para cambiar todo hábito que no te resulte beneficioso. Con el Sol en tu signo, la suerte será tu compañera de viaje, y vas a notar que surgen encuentros fortuitos o coincidencias que te favorecen mucho.

Horóscopo semanal Piscis

Esta Luna Nueva atrae la suerte a tu vida y favorece el amor, brindándote un momento fantástico para disfrutar y ser feliz. Encararás la vida como un desafío, como algo excitante que te anima a darlo todo y a no rendirte nunca. Se valorará mucho tu capacidad de trabajo y, más aún, el buen ambiente que crearás a tu alrededor. Vas a poder cumplir un deseo.

Horóscopo semanal Libra

La Luna Nueva te transmite una energía de éxito que favorece mucho tu vida y tus planes, pero despiertas muchas envidias y debes ser cauto. Un cuarzo blanco o una ramita de romero te protegerán. Medita con calma cualquier cambio que quieras hacer y atento con tu dinero, que puede llegar algún gasto imprevisto. El día 23 pide un deseo a la Luna, que está en tu signo.

Horóscopo semanal Leo

Algunos conflictos te están dejando sin energía, pero la Luna en tu signo, los días 18 y 19, va a ser un poderoso impulso para que nada te eclipse, y puede traerte una sorpresa que te haga feliz. Con Venus y Mercurio en tu signo te esperan oportunidades maravillosas que tendrán que ver sobre todo con el amor y el trabajo. Tu intuición te permitirá estar siempre en el sitio adecuado.

Horóscopo semanal Sagitario

Puede surgir algún contratiempo con el que no contabas que te altere, pero tu actitud positiva te va a ayudar a encontrar la mejor salida. La Luna Nueva puede traerte cambios positivos que favorezcan tu vida. Es un buen momento para el diálogo y para suavizar asperezas con los tuyos. Venus muy bien aspectado puede hacer que el amor resurja con fuerza.

Horóscopo semanal Capricornio

Tienes por delante días fantásticos para disfrutar y sentirte bien. La Luna Nueva enfrente de tu signo armoniza tu vida y te anima a apostar por ti y a creer en tus posibilidades. Podrás alcanzar tus objetivos gracias a una fuerza de voluntad sin límites. Alimenta la llama del amor en cualquier circunstancia. Te toca ser feliz y tienes que hacer todo lo posible para conseguirlo.