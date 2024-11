Iker Jiménez hace público lo ocurrido con José Andrés tras su ataque: "Vamos a acabar a porrazos"

El nombre de José Andrés se coló anoche en 'Horizonte'. Y es que Iker Jiménez compartió con los espectadores su encuentro en Valencia durante las labores de ayuda después de que el popular chef le criticara en redes sociales. El momento fue tenso inicialmente.

"Yo llego al hotel, con barro hasta las cejas, y me encuentro en la cafetería solo, tomándose un whiskazo, al gran José Andrés. Yo no lo sabía, pero había hecho un tuit en mi contra. No lo he leído y me da igual. Y él se queda un poco impactado", empezó explicando.

"Fue muy interesante lo que nos contó. Aunque me viene el tipo y me dice 'he hecho un tuit contra ti' y yo me quedo así (cara de circunstancia) en un día no muy bueno para mi por todo lo que estaba pasando", prosiguió relatando Iker Jiménez en referencia a la polémica sobre el vídeo de Rubén Gisbert.

"Aguantaste bien el tirón", apuntó el coronel Pedro Baños. Y es que, al parecer, "en la euforia del momento" hubo una serie de reproches -sin detallar cuáles- de José Andrés a Iker Jiménez. "Yo le digo: 'José Andrés, vamos a acabar aquí tú y yo a porrazos'", desveló el comunicador.

"Y con un tono muy subido eh", añadió Pedro Baños. "¿A qué sí? Y tú me conoces", refrendó Iker Jiménez. "Bueno, fueron las circunstancias", trató de restar hierro al asunto Carmen Porter. No obstante, esa tensión derivó en un acercamiento: "En un momento dado, chapó. Me dice 'Iker, te voy a contar por qué todo esto'. Y nos da una charla muy afectiva y explicándonos los 90 desastres que él ha vivido con mucho afecto y explicándolo muy bien. Y lo digo porque así fue. Y te mando un abrazo".

"Nos decía que en todas partes estos primeros días son un desastre", agregó Carmen Porter. "Fue muy instructivo José Andrés y más después de haber venido de ese tuit que yo no leí y me da igual", resaltó Iker Jiménez. "Yo sí y mejor que no lo leyeras", le dijo su mujer en plató. "Porque si no acabamos a piñas, ¿no? No pasa nada", bromeó él.

"Está dando de comer caliente a mucha gente eh. A las fuerzas de seguridad", puso en valor Carmen. "Una media de 50 o 60 mil comidas diarias", comentó el coronel Baños con impresión.

"En definitiva, podemos tener diferencias, pero da igual, en ese ambiente da igual. Surgen hermandades. Y José Andrés, si quieres, un día, sin ningún problema, me gustaría que contases lo que tú sabes de por qué crees lo de los tres días de shock. Muy interesante", remató Iker Jiménez sin rencores.