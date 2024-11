Iker Jiménez se retracta con este inusual arranque en 'Horizonte' y explica qué pasó con Rubén Gisbert

Iker Jiménez ha tenido que hacer frente a uno de sus programas más difíciles. Con todas las miras puestas sobre él a consecuencia de las últimas polémicas vividas en 'Horizonte', el presentador ha arrancado dando explicaciones. El conductor de dicho espacio no se ha dejado ningún tema: desde el polémico gesto de Rubén Gisbert tirándose al barro al bulo sobre la existencia de muchas víctimas en el centro comercial Bonaire.

Nada más arrancar el espacio, Iker Jiménez ha declarado: "Ha sido todo una situación tan anómala y caótica. Lo primero nuestro respeto... Íbamos a hacer un minuto de silencio porque lo merecen". De hecho, el presentador ha asegurado querer explicar todas las polémicas: "Ha habido tantos acontecimientos que sé que ustedes lo que quieren es que nosotros nos expliquemos y nosotros nos explicamos mirando a la cara, sin leer nada nunca. Jamás se ha leído nada. Aquí guion no ha habido nunca".

"Estábamos donde decían que no se podía estar y donde el ejército no había llegado con las ayudas. Entiendo que hasta esos políticos que han indignado tanto a la gente y a mí mismo, con el paso del tiempo entiendo su shock. También son humanos, aunque no les justifico porque les pagamos para eso", ha proseguido diciendo para, acto seguido, ahondar en la complejidad de las retransmisiones pasadas.

"El caos que existe allí no lo pueden entender si no están allí. En ese caos hemos hecho cosas buenas, hemos querido ayudar a todo el mundo y hemos cometido errores", ha explicado Iker Jiménez para detenerse en el primero de los errores cometidos por, en este caso, su colaborador Rubén Gisbert. "Me tuvieron que agarrar porque quería matar a Rubén Gisbert", ha llegado a decir.

No se ha quedado ahí, sino que ha añadido: "No es colaborador ni es de este equipo. Estaba haciendo un gran trabajo y eso no se lo quita nadie ni se lo quito yo. Además sé que sin ninguna maldad, ojo. Otra cosa es el caos, el desconcierto... Ya saben de qué les hablo. Un vídeo bastante impropio en esta situación".

Iker Jiménez se distancia de Rubén Gisbert: "No es de mi equipo"

"Qué cojones hace uno de mi equipo manchándose los pantalones... pido disculpas personalmente como responsable de este equipo por una situación muy engorrosa. Me creí Robin Hood y no lo soy..."

Iker Jiménez #Horizonte pic.twitter.com/JFJLE3kK7Z — Iker Jiménez (@navedelmisterio) November 7, 2024

"Yo soy responsable de todo esto y hasta de la última persona que entra aquí. No voy a escudarme, no he sido cobarde en mi vida y asumo lo que pasó. Lo sabe esta cadena, lo saben ahora ustedes", ha declarado Iker Jiménez. Sin quedarse callado, el presentador ha expuesto la situación vivida por Rubén Gisbert: "Es abogado, no es de mi equipo. Conectamos con él y ha estado invitado. Llevaba en ese momento cuatro o cinco días de barro hasta aquí gastándose su dinero para llevar medicinas con una furgoneta de Ángel Gaitán que prácticamente ha reventado para ayudar a todo el mundo, y eso no lo va a quitar ningún vídeo".

"No es de mi equipo ni es de mi empresa. Estaba haciendo un excepcional trabajo. Vimos que Rubén era el único que estaba en vivo. Rubén Gisbert es de Catarroja, ha perdido amigos en esta tragedia y estaba en un caos psíquico como mucha gente que he visto. Se le ocurre sin saberlo mancharse las piernas con barro en una situación en la que no puedes pensar en el racord o maquillaje", ha proseguido aclarando Iker Jiménez en defensa de Rubén Gisbert.

Las explicaciones de Iker ante la polémica de Gisbert

De hecho, el presentador ha compartido: "Yo cuando lo vi no me lo podía creer. ¿Qué cojones hace uno de mi equipo, colaborador en este caso, manchándose los pantalones? Mi equipo habitual, de verdad, saben que si me hacen eso los mato con mis propias manos. Yo vengo del misterio y de los ovnis... y de cosas que son muy mal vistas y he tenido a rajatabla en 20 años no inventarme, no maquillar. ¿Me he podido equivocar? Claro que me he podido equivocar. Usted no se ha equivocado? Pero no hablamos de usted, sino de mí y tengo una responsabilidad".

Acto seguido, el presentador ha explicado que debido a los problemas de cobertura que suponía entrar en un garaje en directo, le propuso grabar en falso directo esa parte para pegarla al directo, y que Gisbert por cuenta propia decidió tirarse al barro para que no desentonara con el resto de la emisión y se produjera un fallo de racord. "Rubén se debe hacer una componenda rara y se cree que aparece manchado y luego limpio. Creo que es vanidad de Youtuber imperdonable, ¿hasta qué punto en un tipo que ha llevado medicina, generadores, que se ha dejado el alma y que está ayudando a su ciudad?", ha añadido.

Al mismo tiempo, Iker Jiménez ha querido poner en valor su papel: "Hemos llevado cien camiones, recaudado un millón doscientos mil euros. Nos hemos puesto en una historia que no teníamos por qué, pero estábamos tan impactados que me creí Robin Hood, un periodista excepcional y quizá no lo sea".

En paralelo, ha dado a conocer sus vivencias en las calles de Valencia: "Vi gente robando, vi policías cayéndose, ejércitos de personas con palos a dar el palo, vi las tiendas arrasadas, la gente pidiendo agua, oxígeno y alimentos por las ventanas, ¿cómo no me va a afectar? No me justifico, imperdonable. Sé en qué presión estaba. Pido disculpas personalmente como responsable de este equipo por una situación engorrosa, pero créanme, Rubén ese mismo día acaba en un garaje hasta aquí de barro".

La rectificación de Iker Jiménez sobre el bulo de Bonaire: "Fui irresponsable"

"Lanzo un tuit personal, no es Mediaset, no es #Horizonte. Un tuit donde digo que va a haber muchos cuerpos. ERROR. Pero es en mi casa, en la madrugada, encorajinado, hasta los cojones y pensando que nos están engañando..."

Iker Jiménez #Horizonte pic.twitter.com/m5gjeSt3Da — Iker Jiménez (@navedelmisterio) November 7, 2024

Otro de los temas que Iker Jiménez ha abordado es su bulo sobre el parking del centro comercial Bonaire. "Hay un momento donde las fuentes están contando que el parking que se ha convertido en protagonista es un infierno. Nunca jamás me he alegrado de que mis fuentes fallen y fallar yo. Cuando ocurrió lo del coronavirus acerté y hubo miles de muertos. Yo lo conté un mes antes y no es un acierto, no es un reloj que da la hora mal, es la información que teníamos".

"Que no les digan que he dicho que ha habido 700 muertos. Revisen la grabación. Aquí se habla de la capacidad de 700 vehículos dentro del parking. Gisbert dice 'asumo toda la responsabilidad y dice que han sacado otros cuerpos del otro centro comercial y me informa la Guardia Civil que en Bonaire tiene que haber cuerpos"", ha declarado visiblemente afectado sobre cómo le llegó la información.

En la misma línea, Iker Jiménez ha añadido: "No puedo decir las fuentes porque los periodistas no podemos decirlo, pero les aseguro que no era Perico el de los Palotes. Les puedo decir que son tres fuentes que acertó con los Guardias Civiles muertos en Paiporta".

Así pues, Iker Jiménez ha confesado las circunstancias en las que publicó su tuit: "Yo estaba demasiado indignado y un periodista no puede estar demasiado indignado. Me había convertido en parte de todo esto y quería ayudar. Eso no es bueno porque pierde la objetividad. Y cuando la misma fuente me dice que no te engañen yo lanzo un tuit personal, no es Mediaset, no es Horizonte, no es este programa. Es un tuit en el que digo que va a haber muchos cuerpos. Error, desde luego, pero es en mi casa de madrugada y hasta los cojones y pensando que nos están engañando. Lo creo realmente".

En la misma comparecencia, Iker Jiménez ha dado a conocer la confianza que Mediaset pone en él: "La fortuna, y nunca me he alegrado tanto de fallar, es que en ese parking hubo tiempo suficiente de escapar por la extensión. Gracias a Dios, ¿ustedes se creen que yo quiero que haya un muerto? Quien crea que quiero que haya un muerto, el problema lo tiene él. No yo. Existe ese error, que es un tuit que no es de esta casa y nadie de esta casa me ha dicho que diga nada y me han dado libertad absoluta. Quizá por eso estoy en esta casa a pesar de las polémicas, polémicas merecidas, con 25 medios que reproducen cosas".

Acto seguido, el presentador ha leído titulares de numerosos medios que se hacían eco del estado del centro comercial y que también elucubraban sobre el parking. "Iker Jiménez jamás ha dicho 700 víctimas, no les mientan. Jamás he dicho que hubiera un enorme cementerio. Iker Jiménez comete el error de estar indignado y hacer un tuit personal diciendo que cree que hay muchos cuerpos, que es lo que me están contando, pero es que todos los demás lo han dicho y de eso no se preocupa nadie".

"No es justificar, que lo hagan los demás y no lo digan no quiere decir que no hayas cometido el error. Pido disculpas a toda la gente porque luego lo he pensado... Fui irresponsable", ha compartido al tiempo que ha concluido diciendo: "He aprendido la lección, intentaré ser mucho más escrupuloso, desconfiar de todas las fuentes. Intentaré que la información sea certera porque sé que tenemos muchos ojos encima".

Finalmente, Iker Jiménez también ha tenido palabras para aquellos compañeros de profesión que le han dirigido cruentos ataques, como Ana Pastor. "Me parece muy bien que personajes importantes hablen de mí, se lo agradezco sea en el tono que sea y no puedo criticarles porque, como leen, yo no sé si es el guionista el que está diciendo eso. No se preocupen. Nosotros no hemos leído en nuestra vida y eso significa que hablas con tus virtudes y tus errores... Les aseguro que de esto aprendo".