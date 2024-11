Andy y Lucas se lanzan a definir así a Iker Jiménez y Ángel Gaitán con esta insólita petición

Lucas, uno de los componentes de Andy y Lucas, ha compartido un vídeo en la cuenta oficial del mítico dúo para lanzar un alegato en favor de Ángel Gaitán e Iker Jiménez en plena polémica. En el caso del primero, por su criterio para repartir ayuda en las zonas afectadas por la DANA en Valencia. Y en el caso del segundo por ser acusado de dar voz a desinformaciones en el programa 'Horizonte'.

En primer lugar, el cantante se cura en salud ante el revuelo que puedan causar sus palabras: "Este vídeo lo quiero hacer con el corazón. Espero que respetéis la libertad de expresión y espero que los mensajes no sean destructivos, sino constructivos. A mi no me gustaría que vinierais a insultarnos, así que un poco de respeto y, el que no esté de acuerdo, que ni escriba", advierte.

Acto seguido, Lucas se dirige al popular mecánico y al presentador de Mediaset: "Quiero resaltar la labor encomiable que están haciendo Ángel Gaitán e Iker Jiménez. A Ángel Gaitán lo conozco desde hace tiempo y, si hubiera diez como él, alucinaríais. Lleva años ayudando a muchísimas personas, ha dejado su taller y se ha ido a Valencia", ha destacado el integrante de Andy y Lucas.

Lucas, de Andy y Lucas: "Os propongo para ser Premio Príncipe de Asturias"

"Y a Iker Jiménez, un periodista de su nivel, porque es nivel top 10, lo respeto al máximo, que junto a su equipo estén haciendo lo que están haciendo... Como ciudadano español, os doy las gracias. El pueblo español os tendría que dar las gracias y os propongo para ser Premio Príncipe de Asturias", llega a decir el artista. "De forma altruista se han ido con sus coches, se han ido allí a ayudar", ha resaltado, para acabar mostrando su gratitud también con la UME, el ejército desplegado y el ciudadano de a pie que ha acudido como voluntario.

"Todos a una", pide Lucas. "Gracias de corazón a todos los que estáis ayudando. Yo aquí sentado soy un 0 pero ustedes sois un 10 y es para quitarse el sombrero. Y si estas palabras de ánimo sirven para darle dos veces más a la pala y sacar la fuerza de donde no la hay, aquí tenéis mi agradecimiento", concluye en ese vídeo difundido en el perfil oficial de Andy y Lucas.