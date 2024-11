José Yélamo pone los puntos sobre los íes a Iker Jiménez y no le nombra pero le llama así

Este sábado, 9 de noviembre, José Yélamo no se ha mordido la lengua en 'La Sexta Xplica' a la hora de contestar a Iker Jiménez después de que tratara de comparar a La Sexta con uno de sus bulos tras el paso de la DANA. Y es que el presentador de 'Horizonte' dio eco al rumor de que en el parking de Bonaire, en Valencia, había "muchos cuerpos, muchos cuerpos".

Un tuit que días después era, afortunadamente, desmentido por la UME, quien confirmó que no había fallecidos en el parking del famoso centro comercial de Aldaia. "Nunca me he alegrado más de que mis fuentes fallen o de fallar yo", se justificó Iker Jiménez, antes de pedir que revisasen la grabación. "Que no les digan, por favor, que este equipo dijo que había 700 muertos. Aquí se habla de la capacidad de 700 vehículos dentro del parking".

Además, explicó que "estaba demasiado indignado y un periodista no puede estarlo. Me había convertido en parte de esto. ¿Qué pasa? Que pierdes la objetividad. Yo lanzo un tuit personal cuando dos fuentes me dicen lo mismo. No lo lanza Mediaset, ni 'Horizonte'", quiso dejar claro.

José Yélamo alude indirectamente a Iker Jiménez: "Los clásicos de los bulos"

Tras las críticas recibidas por hacerse eco de esa desinformación, tanto por parte de los usuarios de las redes sociales, como por parte de compañeros de profesión como Ana Pastor o El Gran Wyoming, Iker Jiménez pasó al ataque. Sin miramientos, acusó a La Sexta de hacer lo mismo, difundir noticias falsas. Y eso es algo que José Yélamo no ha querido pasar por alto este sábado en 'La Sexta Xplica'.

"Hablando de las mentiras, los de siempre, los clásicos de los bulos, de una forma bastante torpe, están intentando equipararnos a ellos. Me hace gracia que nos intenten equiparar a ellos porque de esa forma están reconociendo, implícitamente, que lo que ellos hacen es difundir información falsa", ha comenzado diciendo José Yélamo, antes de dar paso a Jokin Castellón, presentador de 'Conspiranoicos', programa encargado de desmentir los bulos sobre la DANA.

"Están comparando lo incomparable. Dicen que aquí se dijo que había cientos de muertos en el famoso parking. Eso es mentira. Aquí nunca se dijo en ningún momento que había cientos de muertos, tampoco se dijo que había ochocientos cuerpos, tampoco se dijo que había setecientos tíckets sin tickar de ese parking. Tampoco se dijo que aquello era un infierno, ni que era un cementerio, tampoco se dijo que los buzos salían llorando. Tampoco se dijo que había doscientos niños con los ojos abiertos en el barro en ese parking. No se dijo que había camiones frigoríficos saliendo con cadáveres escondidos de ese parking. Eso no se dijo en ningún momento en La Sexta. Eso lo dijeron otros en redes, lo dijeron otros en platós de televisión", sentenció el periodista.