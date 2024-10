José Yélamo tiene que llamar al orden ante lo que se vivió en 'La Sexta Xplica' este sábado

Rara es la semana que José Yélamo no tiene que ponerse serio en 'La Sexta Xplica' para poner orden entre sus invitados y colaboradores habituales. Y es que no es nada fácil tener que llevar un debate con tanta gente en plató y todos queriendo hablar a la vez.

Pero sin duda lo de este sábado fue quizás aún más desesperante para el presentador. Y es que por más que lo intentaba pidiendo silencio, no le hacían ni caso teniendo que intervenir a lo largo de todo el debate para tratar de llevar un orden y que los espectadores en sus casas se enteraran de algo.

Todo se produjo en el último debate de la noche que fue muy acalorado. Y es que si hay un tema que está causando fervor e indignación es la situación de la vivienda. Y eso llevó a que durante todo el debate, José Yélamo tuviera que callar a varios de sus invitados.

Pero si hubo alguien que trajo por el camino de la amargura durante todo el debate al presentador de 'La Sexta Xplica' fue Naiara Más, empresaria y asesora financiera que no paraba de interrumpir al resto de tertulianos e invitados y de hablar por lo bajini mientras hablaba alguno de ellos.

"No, no de verdad tres a la vez no, si Fernando le quiere interpelar no, pero no cuatro a la vez", pedía José Yélamo cuando Naiara volvía a querer hablar. "No, Naiara no me montéis programas paralelos. Silencio", les pedía durante el debate a todos los que estaban hablando.

"Silencio por favor" fue la frase que más se escuchó este sábado durante todo el debate de la vivienda. Eso si parece que fue en vano y pese a que Yélamo parecía poseído por Jordi González gritando "silencio" todo el rato no conseguía callar a sus invitados y colaboradores. "Naiara de verdad, en serio silencio, no lo voy a decir más veces por favor si no os doy la palabra no intervengáis", insistía el presentador.

En otro momento dado, Naiara volvía a vivir un desencuentro con Fernando de los Santos, miembro del Sindicato de Inquilinos provocando que José Yélamo tuviera que volverla a censurar. "Naiara por favor te lo he dicho muchas veces, ¿vale?", le pedía el presentador.

Y cuando le daba la voz a Rubén Zaballos, CEO de 'MContigo', que posee más de cien pisos turísticos volvía a desatarse la polémica. "Por favor de verdad, lleva hablando cinco segundos Rubén os pido a todos y a todas una vez más, y he perdido la cuenta, silencio por favor", insistía el presentador.

"Naiara de verdad, José Francisco me lo estáis poniendo vosotros dos especialmente difícil. Naiara por favor silencio, silencio por favor, vamos a callarnos. Hacerme caso, ¿no?", volvía a soltar durante el debate al ver que se le iba de las manos.

Pero lejos de hacerle caso, la tensión iba en aumento produciéndose debates paralelos y con gente hablando a la vez. "Calma, calma, por favor me estáis aburriendo muchísimo, no se entiende nada de verdad, no me estoy enterando yo pues imaginaos la gente en su casa. No me hagáis levantar la voz ni enfadarme porque esto queda fatal porque yo no estoy aquí para enfadarme y sobre todo que arméis este barullo que no tiene ningún sentido, que somos ya mayores hacerme caso", sentenciaba Yélamo.

Y cuando el debate se acababa todo se volvía a revolucionar provocando que José Yélamo terminara desesperándose. "Es la 1:52 minutos sé que algunos se han quedado con ganas de hablar pero entre las interrupciones y que la actualidad nos ha atropellado no da tiempo a más. Por aquí siguen haciendo un debate paralelo así que yo lo que voy a hacer es recomendarles lecturas para que se relajen, silencio por favor ufff", trataba de decir el presentador. "Ahora si que sí, son la 1:53 yo me despido que tengan buena semana", concluía.