Avance semanal 'Sueños de libertad' del 11 al 15 de noviembre: una muerte, una boda y un nuevo personaje

Tras recuperar la normalidad en su emisión después de los parones de estas últimas semanas por culpa de la DANA y por el festivo del 1 de noviembre, 'Sueños de libertad' continúa ofreciendo con éxito nuevos episodios de su recién estrenada segunda temporada.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este viernes, tras hablar con Begoña, Julia seguía teniendo pesadillas aunque cada vez son más nítidas y por tanto sus dudas empezaban a disiparse. De hecho, la pequeña no dudaba en llamar a la guardia civil para denunciar a su padre aunque su madrastra le pilla y le decía que no pueden denunciarlo porque la que acabaría en prisión sería ella.

Mateo le pedía a don Agustín que oficie su boda y el párroco aceptaba la propuesta aunque le parece una locura que se casen tan pronto. Tras ello, don Agustín decidía mediar para conseguir que don Pedro acuda a la celebración con Claudia.

Marta y Fina empezaban a disfrutar de su nueva vida juntas en la casa que les compró Damián. Paralelamente, el De La Reina no dudaba en mostrarse celoso y preguntarle a Marta qué tiene Isidro para que tanto ella como Fina compartan su vida con él y no pase lo mismo con él.

Después de sentirse traicionado por Jesús, el De La Reina trataba de recuperar la confianza en don Pedro para que no le deje tirado y vuelva al negocio de sacar adelante el balneario. Asimismo, le dejaba claro que lo único que busca es justicia con su familia.

Begoña compartía con Andrés que Julia había descubierto que su pesadilla de que Jesús la había disparado es verdad y que ya no quiere ni ver a su padre y que incluso la había pillado tratando de denunciar a su padre. Y ante el temor de la enfermera, Andrés le dejaba claro que no las va a dejar solas.

Mientras estaba trabajando, Isidro volvía a sufrir otro ataque cardiaco y una vez más optaba por ocultárselo tanto a Fina como al resto y fingía con su hija que se encuentra bien.

Miriam le entregaba el regalo que le ha comprado a Joaquín para que se lo diera a Gema. Después, la doncella dudaba de que su marido haya sido quién ha comprado el bolso.

Víctor aprovechaba para decirle a Andrés que le ha encontrado muy diferente a cuando le conoció en Jaca y compartía su preocupación por María y se mostraba molesto con que su esposa haya podido dejar caer que está presionada por no quedarse embarazada. Mientras María seguía dispuesta a conseguir que su esposo siga a su lado.

Digna no comprendía la actitud de Damián ante la aventura empresaria de Jesús con don Pedro y le dejaba claro que si no piensa a hacer nada contra esto tendrá que actuar ella para evitar que los Merino vuelvan a verse salpicados. Y Damián le decía que no tiene que temer pues Perfumerías De La Reina es un negocio solido y nada ni nadie les podrá hacer sombra.

Jesús descubría la mala imagen que tiene Julia de él y no dudaba en atacar a Begoña aunque ella le decía que ella no ha dicho nada y que el único culpable de todo es él y que no va a poder evitar que la verdad salga a la luz.

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Sueños de libertad’? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 11 al viernes 15 de noviembre:

Capítulo 181 de 'Sueños de libertad' – Lunes 11 de noviembre

Digna trata de malmeter a don Pedro contándole que el plan del balneario era de su marido y que Jesús se adelantó a comprar las tierras para evitar que lo sacaran adelante.

Andrés y María terminan discutiendo después de que haya conseguido que Víctor piense que no para de presionarla para tener un hijo con ella. Tras ello, Andrés decide ausentarse de la celebración del cumpleaños de su mujer.

Tasio desconfía y está muy preocupado porque Gaspar se lleve una gran decepción con Dolores. Por su parte, Carmen y Fina le preparan una fiesta sorpresa con la ayuda de Gaspar como despedida de soltera a Claudia en la víspera de su boda.

Digna le cuenta a Luis que ha compartido con don Pedro que el plan del balneario era de su marido y que ha tratado de malmeter sobre Jesús. Sin embargo, el Carpena no está dispuesto a romper su acuerdo con él. Tras ello, la cocinera y los Merino empiezan a especular con el próximo paso de Jesús con Floral.

Alberto pide reunirse con Luis para pedirle que trate de convencer a Luis de que le de una oportunidad como padre y el perfumista le deja claro que él prefiere mantenerse al margen y que él apoyará a su novia decida lo que decida.

Miriam no duda en seguir acercándose a Joaquín y para ello le propone ayudarle en la traducción del catálogo de productos de Perfumerías De La Reina al francés.

Después de su discusión con Andrés, María decide contarle a Víctor que le ha mentido y que su matrimonio con el De La Reina se ha acabado definitivamente y que nunca la ha querido y que va a pedir la nulidad matrimonial. Él trata de apoyarla.

Isidro le comenta a Digna que ha decidido marcharse a su pueblo a pasar los últimos días de su vida pero la cocinera le dice que su hija no lo va a permitir ni ella tampoco. Después, el chófer no duda en despedirse veladamente tanto de Digna como de Damián.

Jesús trata de acercarse a su hija pero Julia sigue huyendo de él diciéndole que saber que quiso matar a Begoña. Tras ello, al sentirse desesperado por no conseguir que su hija quiera estar con él le pide perdón a su mujer y le pide que le ayude a recuperar la confianza de la niña.

Capítulo 182 de 'Sueños de libertad' – Martes 12 de noviembre

Joaquín les advierte a Damián y Marta los planes de Jesús para asociarse con Floral si no aceptan la fusión de Perfumerías De La Reina con el negocio del balneario que tiene montado con don Pedro. Tras ello, Damián deja claro que Jesús sabe cuáles son sus puntos débiles y asegura que la única solución es evitar que se produzca esa alianza.

En plena inauguración de la casa-cuna, Alberto tiene un accidente y se niega a que Luz lo atienda y decide seguir con su trabajo después del desencuentro que tuvo con su hija. Después, Luz no duda en actuar cómo si nada le hubiera sucedido a su padre.

Fina pilla a Isidro con algunos de sus recuerdos y el chófer decide contarle a su hija sus planes de futuro ahora que ha decidido jubilarse. Así, le explica que ha decidido dejar la casa de los De La Reina y regresar al pueblo para descansar y llevar una vida más tranquila. Después, Fina se abre con Marta y le confiesa que piensa que su padre está más enfermo de lo que dice y Marta le propone que Isidro se vaya a vivir con ellas a su nueva casa en el campo.

Víctor no duda en confrontar a Andrés y le deja claro que siempre estuvo enamorado de María y que no entiende cómo ha podido serle infiel a su esposa con la mujer de su hermano y que la ignore cómo si no existiera en su vida. Tras ello, Víctor no duda en amenazar a su amigo y María irrumpía para evitar males mayores.

Damián decide reunirse con Jesús para saber cuáles son sus planes con Floral y su hijo le deja claro que después de haber rechazado su propuesta, ha optado por firmar una alianza con los que hasta ahora habían sido sus máximos rivales. Finalmente, decide ponerle unas condiciones a su padre para evitar que se fusione con Floral.

Pese a las grandes ausencias de sus familias, Mateo y Claudia se dan el sí quiero tras adelantar su boda. La pareja consigue vivir el día más feliz de su vida gracias al apoyo de sus amigos y compañeros y de don Agustín. Y durante la celebración, Gaspar les anuncia a sus amigos que Dolores va a venir a conocerle.

Después de que Julia tuviera un desencuentro con Gema, Digna le pide a su nuera que vigile más que nunca a los De La Reina. Por su parte, Joaquín le cuenta a Luis las intenciones de Jesús con Floral. Finalmente, Damián les cuenta que Jesús ha puesto una serie de condiciones para no aliarse con Floral y firmar una alianza con Perfumerías de la Reina: que él y Pedro Carpena tengan un 10% de la empresa y tanto Marta como Andrés dejan claro que se oponen al chantaje de Jesús al igual que los Merino pero Damián pide tener a Jesús de su lado para poderle controlar.

Capítulo 183 de 'Sueños de libertad' – Miércoles 13 de noviembre

Digna llama a Begoña para contarle que a Julia la han expulsado del colegio tras tener un enfrentamiento con la profesora. La cocinera exige saber que le ocurre a su nieta y entonces Begoña le cuenta que la niña ha recordado lo que pasó cuando Jesús le disparó y Digna amaga con llevarse a Julia de la mansión pero Begoña le recuerda que la patria potestad de la niña es de Jesús y que ella se encargará de protegerla.

Fina le propone a Isidro que se vaya a vivir con ella y con Marta a la casa del campo pues tienen una casita para el guardés y así tiene también una coartada para poder ir a ver a su chica. Y finalmente, el chófer acepta la oferta de su hija en lugar de marcharse al pueblo y aprovecha para tener una bonita despedida.

Después de que Luz le contara a Begoña que Alberto en realidad es su padre biológico, la doctora le dice a su amiga que no sabe cómo actuar con él. Precisamente, Alberto decide acudir a Luz después del accidente que sufrió en la inauguración de la casa cuna y la doctora le anuncia que ha decidido conocerle poco a poco.

Don Pedro se presenta en el lugar de la ceremonia de su hijo para dejarle claro que por él todo se habría producido de otra manera y que le hubiera encantado estar en su boda y le pide perdón. Después, no duda en desearle a su hijo y a Claudia que sean muy felices.

Víctor no duda en disculparse con Andrés por haberle confrontado de esa manera pues con él se había portado bien siempre y Andrés le dice que puede seguir en su casa los días que quiera. Asimismo, Andrés no duda en advertirle a Víctor de que María no es como piensa. Pese a ello, Víctor y María terminan liándose durante un paseo por el río.

Joaquín le cuenta a Digna que Damián está dispuesto a ceder y fusionarse con Jesús. Tras ello, la cocinera no duda en pedirles a sus hijos que acepten la fusión pues tiene un plan para poder arrebatarle a Jesús el balneario que quiso sacar adelante Gervasio. Pero Luis y Joaquín dudan de que esa jugada les salga bien. Pero finalmente los Merino deciden aceptar la fusión con Jesús sin que Andrés y Marta entiendan por qué.

Begoña trata de saber que le pasó a Julia en el colegio y cuando Jesús descubre lo sucedido no duda en encararse con su hija que le rehúye. Eso provoca una nueva discusión entre Jesús y Begoña después de que la enfermera le diga a su marido que todo es culpa del miedo que tiene a que vuelva a hacerla algo como el día que la disparó.

Isidro sufre un nuevo infarto y termina muriendo fulminado. A la vuelta de la boda de Mateo y Claudia, Fina y Marta descubren a Isidro muerto en el suelo.

Capítulo 184 de 'Sueños de libertad' - Jueves 14 de noviembre

Pese a que han pasado dos días desde la muerte de Isidro, Fina no para de culpabilizarse por no haber estado más pendiente de su padre y haberle dejado solo y haberse muerto solo en el suelo. Tras verla culpabilizándose, Digna le deja claro a la joven que ella no tiene la culpa de nada.

Mateo y Claudia están cansados de malvivir en la pensión tras su boda y el ex párroco propone utilizar el dinero que le dio su padre para comprar una casa pero Claudia le dice que ese dinero es para montar la librería.

Damián no duda en utilizar la tristeza de Digna por la muerte de Isidro para tratar de acercarse a su cuñada y conseguir que le perdone. Pero la cocinera le deja claro a Damián que no está dispuesta a olvidar todo el daño que le ha hecho y cómo es capaz de utilizar el dolor por Isidro para perdonarle. +

En una conversación en la cantina, Carmen se percata del interés de Miriam en Joaquín y no duda en advertirla. Paralelamente, la secretaria recibe noticias de su ex novio, el que la dejó plantada en el altar y provocó su desconfianza en los hombres.

Begoña y Luz debaten sobre cómo poder ayudar a Julia a superar sus traumas. Tras ello, Begoña decide hablar con Jesús y le dice que tiene que recuperar la confianza en la pequeña y tratará de ayudarle a ello. Por otro lado, Luz necesita averiguar más sobre su madre y Luis no duda en animar a su novia de que investigue.

Tras un encuentro con Andrés en la mansión, María le confiesa a Gema que hizo el amor con Víctor en el río y le reconoce que está arrepentida de todo lo que pasó con su amigo. Tras ello, María no duda en hablar con Víctor y le deja claro que no siente nada por él y que está enamorada de su marido.

Marta y Damián le anuncian a Jesús que la junta directiva de Perfumerías de la Reina ha decidido fusionarse y el primogénito de los De La Reina muestra su extrañeza de que los Merino hayan aceptado la fusión. Tras ello, Marta le deja claro a su hermano que la fábrica ya no es su cortijo y Jesús le dice que en el fondo es el segundo socio mayoritario pues él y su socio siempre votarán juntos.

Jesús le pide perdón a su hija por todo lo que ha hecho y le deja claro que todo era por que no quería quedarse solo y que tanto ella como Begoña son muy importantes para él y no les quiere hacer daño y que jamás volverá a pasar.

Capítulo 185 - Viernes 15 de noviembre

Jesús le agradece a Begoña que le apoyara y consiguiera que Julia le haya perdonado pero la enfermera le deja claro a su marido que solo lo hizo por el bien de la niña y que está lejos de que ella le perdone tras todo el daño que ha provocado con sus actos.

Fina sigue sin levantar cabeza desde la muerte de Isidro pues se siente culpable de que el chófer muriera solo. Carmen y Claudia tratan de animarla y optan por tomarse un chocolate con ella tras el trabajo. Después, es Marta la que trata de conseguir que Fina se anime y le propone que se ocupe de un nuevo comercial pues no está en las mejores condiciones para atender a las clientas.

Tras ver que Begoña no para de pasar por el aro ante Jesús, Andrés le confronta y le dice que es demasiado permisiva con él y que tienen que proteger a Julia y no dejar que Jesús esté cerca de ella. Después, Digna también se encara con Begoña por permitir que Jesús se salga con la suya.

Mientras, Jesús visita la fábrica con don Pedro Carpena, Joaquín no duda en mostrarse molesto con ellos por no haber avisado de su visita y de que Luis no estuviera presente para enseñarle el laboratorio. Tras ello, Joaquín no duda en dejarle claro que ahora pueden recuperar la idea del balneario pues ellos tienen un 32% y él solo un 10%.

Miriam se presenta en la tienda con los bombones que le había enviado su ex novio y Carmen no duda en aconsejar a la secretaria de que hable con Alfredo ahora que quiere arreglar las cosas con ella y quitarse la espinita que tiene clavada de no confiar en los hombres pues sino no podrá iniciar nunca una nueva relación.

En la cantina, la expectación es máxima por la llegada de Dolores, la mujer con la que Gaspar se está mensajeando. Mientras en la fábrica, Mateo le propone a Andrés una nueva organización para los repartos de los perfumes y Luz decide hablar con Alberto para tratar de saber más sobre el pasado de su madre.

María no duda en decirle a Jesús que Begoña y Andrés se están riendo de ellos en sus narices y le pide que controle a su mujer. Tras ello, María le confiesa que su intención es que Andrés la perdone y regrese a su lado. Es entonces cuando Jesús no duda en amenazar a María después de que ella le pida que se alíen. Después, por la noche, Marta y Damián pillan a Begoña y Andrés intimando en el jardín.