Risto Mejide habla en estos términos de Broncano y dice lo que muchos piensan de su programa

Pocos son los rostros televisivos que no se han pronunciado sobre la que es, sin duda, la batalla de la temporada en la pequeña pantalla, la de David Broncano contra Motos. O lo que es lo mismo, 'La Revuelta' contra 'El Hormiguero'. El último en dar su opinión al respecto ha sido Risto Mejide.

El programa de Broncano se estrenaba el pasado mes de septiembre en la 1 consiguiendo lo impensable: arrebatarle el liderazgo a Pablo Motos. Encima lo hacía sin anunciar previamente a sus invitados, como sí hace el programa de Antena 3. Todo un éxito para la cadena pública tras un fichaje que no estuvo exento de polémica.

Sobre ello se pronunciaba Risto Mejide durante una entrevista concedida a 'Informalia'. El presentador de 'Todo es mentira' ha vuelto a hacer alarde de su sinceridad para decir lo que verdaderamente piensa de Broncano y su duelo con 'El Hormiguero'. "Los programas no se hacen contra nadie, ni siquiera Broncano lo hace contra Pablo", empieza diciendo el publicista.

Risto Mejide desvela cuál es la "grandeza" de Broncano

Acto seguido, Risto Mejide ha desvelado una de las grandes virtudes de 'La Revuelta': "Una de las grandezas de Broncano es que ha atraído a gente que no veía la tele, por eso Motos no se ha resentido tanto. Ha aumentado mucha gente que ve la tele". "Los programas se hacen para que la gente los vea y hay mucho pastel que cortar", añade.

"Cuando a Broncano le dé un 15%, quiere decir que hay un 85% en otras opciones. ¿De verdad quieres pescar en el 15% o prefieres en el 85%? Es tan sencillo como eso. No me espero nunca nada. O me lo espero todo, mejor dicho", proseguía el comunicador catalán, aunque no se atreve a predecir qué pasará en el futuro con ambos programas.

A la pregunta de cuál de los dos espacios prefiere, si el de La 1 o el de Antena 3, Risto Mejide reconoce que no ve "ninguno de los dos. Llego a casa saturado y necesito estar con mis hijos, cuando los tengo, o leyendo un libro o yendo a la ópera, que me encanta, o a un concierto. Soy un mal consumidor de tele, igual porque me paso todo el día trabajando para ella", concluye.