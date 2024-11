Jorge Ponce señala cómo es trabajar con David Broncano detrás de las cámaras: "Discutimos mucho"

Los mundos de 'La Revuelta' y 'Ni que fuéramos' volvieron a colisionar este viernes con la visita de Jorge Ponce al espacio de TEN. El colaborador habitual de David Broncano se reunió por primera vez con María Patiño y compañía para presentar su nuevo true crime 'Medina: el estafador de famosos'. Sin embargo, el comunicador terminó sincerándose sobre la realidad detrás de su relación de tantos años con David Broncano.

Con la excusa de promocionar su nuevo proyecto para Amazon Prime Video, el rostro de La 1 se plantó en las instalaciones de Quickie para sumergirse en el universo 'Sálvame' por completo. Y después de que la presentadora tratase de ponerle al día sobre el drama entre Terelu y Carmen Borrego y el embarazo de Alejandra Rubio, llegó el momento de que el invitado se sincerarse para la audiencia.

Jorge Ponce se sincera sobre David Broncano: "Tiene unos huevos que..."

Cuando María Patiño le preguntó por el miembro de 'La Revuelta' con el que más se enfada, Jorge Ponce no dudó en confesar sus habituales roces con el humorista. "Con David Broncano todo el rato. Tiene unos huevos que no caben en este plató. Entonces claro, eso es…", comentó con tono jocoso el colaborador. Pero el cómico no se quedó ahí, pues quiso poner a los colaboradores en contexto.

Jorge Ponce y María Patiño en 'La Revuelta'

"Discutimos mucho. Luego nos llevamos muy bien. A mí es que me gusta enfadarme con la gente que quiero", confesó el compañero de Broncano, dejando clara la buena relación que mantiene con el de Jaén después de tantos años en 'La Resistencia' y ahora en TVE. Sin embargo, cuando llegó la hora de decidir en un peculiar juego propuesto por el programa, enterró rápidamente su amistad con el humorista.

Entre risas, María Patiño quiso poner entre la espada y la pared a Jorge Ponce con una versión de '¿Quién prefieres que se muera?' entre Grison y David Broncano, pero el humorista sorprendió con su respuesta. "Podría tomármelo a lo personal, pero lo voy a hacer a lo profesional", anunció antes de decidir que debería morir antes el presentador, causando estupor entre los presentes.

"Porque yo tengo a lo mejor más posibilidad a... Pero claro Grison podría optar, así que se mueran los dos", comentó entre risas el invitado, hablando sobre la posibilidad de tomar las riendas de 'La Revuelta' en un hipotético escenario. "Porque a lo mejor en vez de ascender yo asciende Grison y a mí me toca hacer de Grison", lamentó el comunicador sin justificar más allá su respuesta.