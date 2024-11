Un micro abierto traiciona a María Patiño sobre lo que se está fraguando con ella en TVE

Hace unas semanas descubríamos que después de su visita a 'La Revuelta' de David Broncano, María Patiño había recibido una oferta de TVE para colaborar en 'Pasa sin llamar', el nuevo programa que prepara la cadena pública para la noche de los viernes con Inés Hernand y Alba Carrillo como presentadoras.

Tras publicarse que María Patiño había rechazado la propuesta pues solo quería ser presentadora, la periodista aclaró en 'Ni que fuéramos' el verdadero motivo por el que había decidido no aceptarla. "El motivo que se publica es falso, dicen que es porque yo soy presentadora y no me quiero rebajar de ese nivel. Y no, yo dije que no porque este programa me lleva mucho tiempo y me consume mucha energía y es el proyecto en el que quiero estar y no quiero volver a endeudar mi tiempo libre con algo que no sea de momento 'Ni que fuéramos', esa es la realidad, así se lo expliqué a la persona que me llamó. Y muy agradecida, parezco estúpida pero no porque también tengo familia", aclaró entonces.

Pues bien, este lunes, cuando 'Ni que fuéramos' se encontraba en publicidad, María Patiño se iba de la lengua y revelaba la oferta que acababa de recibir de otro programa de TVE cuando creía que no se le escuchaba. En este sentido, cabe recordar que el espacio que se ofrece en TEN cuando se va a publicidad sigue en directo a través de Canal Quickie en YouTube y Twitch.

María Patiño, ¿fichaje estelar de TVE para la segunda temporada de 'Bake Off'?

Y justo en ese momento, mientras Claudia, una de las redactoras de 'Ni que fuéramos' se encontraba al frente del programa en la publi junto a Sandra Bruman se colaba el audio de María Patiño revelándole a Belén Esteban la propuesta que acababa de recibir.

"Me acaban de ofrecer lo de Bake Off", se escuchaba decir a María Patiño. "Uy, qué fuerte lo que se está cocinando ahora mismo", soltaba entonces Claudia Salcedo al escuchar a la presentadora de 'Ni que fuéramos' y haciendo un juego de palabras con el talent de repostería de TVE.

De este modo, TVE y BoxFishTV habrían propuesto a María Patiño ser concursante de la segunda temporada de 'Bake Off: famosos al horno' en el que participaron otros ex-rostros de Mediaset como Terelu Campos, Alba Carrillo y Rocío Carrasco. Una oferta que llega después de que la presentadora tenga su propia sección de postres en 'Ni que fuéramos' y de haber participado en una de las entregas de 'El gran premio de la cocina' que nunca vio la luz tras su cancelación.

Ahora queda por ver la respuesta de María Patiño y si aceptará finalmente participar en 'Bake Off', lo que le apartaría momentáneamente de 'Ni que fuéramos'. Lo que parece claro es que en TVE quieren seguir contando con rostros del programa producido por Fabricantes Studio tras el éxito de la visita de Patiño y Belén Esteban a 'La Revuelta'.