El desencuentro de Juan del Val y Nuria Roca en 'La Roca' tras su denuncia ante lo hecho con la DANA

En los últimos días se está hablando mucho de los influencers que han ido a Valencia a supuestamente ayudar a los afectados de la DANA. Sin embargo, para muchos algunos de estos influencers solo se están aprovechando de la tragedia para ganar seguidores o mostrarse solidarios. Sobre ello han hablado este domingo en 'La Roca' en un debate que ha provocado que Juan del Val y Nuria Roca confrontaran sus opiniones.

Así, Juan del Val no ha dudado en tachar de "pornográfico" lo que han hecho algunos influencers al mancharse de barro para subir una foto de postureo. Pero además el escritor ha aprovechado para hacer autocrítica y señalar a todas las televisiones, incluida La Sexta, que ha enviado a presentadores a las zonas afectadas para cubrir la noticia.

"Está muy bien los influencers que necesitan monetizar todo esto para subir seguidores pero también los propios programas de televisión hay a veces alguna frivolidad a la hora de convertir toda la zona aquella llena de barro en un plató de televisión", recalcaba el colaborador de 'La Roca'.

"Es verdad que es lo de la manita corta de que es mejor me tapo las manos o me tapo los pies. No sabes que es mejor o no. Si la presencia allí de los presentadores beneficia...", aseveraba. "La palabra yo creo que es ayuda", le replicaba Nuria Roca. "Pero seamos sinceros yendo allí se está muy pendiente de la noticia mientras esto dé audiencia cuando deje de darla pues dejaremos de ir así que tampoco nos diferenciamos tanto de los influencers", añadía Juan del Val.

Nuria Roca contradice a Juan del Val por su crítica a la televisión por la DANA

Tras escuchar a su marido, Nuria Roca no se quedaba callada y le confrontaba. "Te voy a contradecir en eso Juan. Es verdad que tienes una parte de razón y es una realidad porque tenemos ejemplos cercanos de que han pasado muchas tragedias a lo largo de estos años y efectivamente nos vamos olvidando. Pero yo tengo la esperanza de que todos hagamos un ejercicio común de conciencia y de que una vez por todas sigamos estando ahí", añadía la presentadora.

"Al final nuestra misión es informar y entretener depende del formato del programa", apostillaba Pilar Vidal. "Nosotros hacemos tele y es una realidad que eso tiene muchos efectos positivos que es llegar a donde está la noticia para darla a conocer. Pero digo que si somos honestos que hay algo que está por encima de nuestra labor que es la audiencia", sentenciaba Juan del Val.