Juan del Val, en el punto de mira por lo que llega a aseverar sobre lo ocurrido con los reyes

La visita de Pedro Sánchez, Carlos Mazón y los reyes a Paiporta este domingo ha abierto todo un nuevo frente de debates. Entre ellos, el origen de toda ese despliegue de violencia, un asunto que ha enfrentó de lleno a Juan del Val y Gonzalo Miró en 'La Roca'. Después de que el marido de Nuria Roca negase la participación de grupos de ultraderecha en los altercados, un vecino de la localidad ha terminado estallando contra su retrato de los afectados por la DANA.

La lluvia de objetos y barro contra Pedro Sánchez y el resto de representantes en el municipio valenciano monopolizó la emisión de 'La Roca' este domingo, centrando todos los debates. Y a Gonzalo Miró no le terminaron de encajar algunas de las sentencias que su compañero había emitido sobre el incendiario episodio.

"Respecto a lo que decía Juan de la violencia. Yo no podría la mano en el fuego de que todos los que están ahí son habitantes de esos pueblos que están sufriendo la riada, porque por las informaciones que estamos viendo que empiezan a aparecer", aseveró Gonzalo Miró recordando las palabras de Juan del Val sobre la violenta respuesta por parte de los vecinos de Paiporta. "Hay bastante gente de ultraderecha que lo que quiere es agitar la calle y provocar esos altercados", aseguró el periodista.

Juan del Val niega la presencia de grupos de ultraderecha en los episodios de violencia en Paiporta

El colaborador de 'La Roca' insistió en sus dudas sobre la tajante sentencia por parte del guionista. "Yo no pondría la mano en el fuego… Que seguro que hay mucha gente, pero que todos los que están indignados son gente que se dedica a dar palos físicamente a los políticos, yo creo que no", subrayó Miró. Aún así, del Val se reafirmó en su teoría, llegando a justificar lo ocurrido.

"Yo no sé quién llevaba el palo. Yo lo que sí que sé es que llevamos cuatro días escuchando a gente absolutamente desbordada y sin atención", comenzó sentenciando Juan del Val. "Esto es lo que yo sé. Yo no justifico que nadie coja un palo, por supuesto que no, pero tampoco sé quién lo llevaba ni quién gritaba. No sé si son gente de extrema derecha queriendo acabar con el sistema. No lo sé y me da igual", añadió el marido de Nuria Roca.

Un vecino de Paiporta condena lo que se escucha en 'La Roca' sobre su pueblo

Y aunque Gonzalo Miró no consiguió persuadir al colaborador habitual de Pablo Motos, un vecino de Paiporta terminó estallando en su cuenta de 'X' para echar por tierra el razonamiento del tertuliano. "Mi familia paterna es de Paiporta y me parece intolerable lo que asevera Juan del Val, negando la participación de la ultraderecha en los incidentes", señaló el usuario en su publicación.

Mi familia paterna es de Paiporta y me parece intolerable lo que asevera Juan del Val, negando la participación de la ultraderecha en los incidentes, pero más me duele que su mujer (valenciana), Nuria Roca, no intervenga para reprocharle sus afirmaciones.pic.twitter.com/MZkyT0xvrz — David Calvo (@davidcalvoarq) November 3, 2024

Pero su mensaje de ira, que recogía las polémicas palabras de Juan del Val, terminó con un directo recado a la presentadora del programa. "pero más me duele que su mujer (valenciana), Nuria Roca, no intervenga para reprocharle sus afirmaciones", sentenció el espectador. Un señalamiento que puso el foco de lleno sobre el silencio de la presentadora ante tales afirmaciones.