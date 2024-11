Juan del Val señala sin ambages lo que muchos creen de Carlos Mazón y se fija en algo inequívoco

Juan del Val no ha dudado en señalar desde 'La Roca' a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, por su altísimo grado de responsabilidad en los efectos de la trágica y desoladora DANA que ha golpeado la región.

En primer lugar, el colaborador ha cuestionado la conveniencia de la visita de los Reyes y de Pedro Sánchez a Paiporta, zona cero del desastre, en la jornada de este domingo. Una visita cargada de una tensión inédita en la que se han producido disturbios, insultos y lanzamiento de barro. Incluso una agresión hacia el presidente por la que ha tenido que ser apartado de la comitiva.

"Es difícil de entender cómo, después de sentirse abandonados durante tantos días, de repente aparece una comitiva enorme para pisar el terreno. A partir de ahí, nosotros lo que tenemos que hacer es transmitir la calma, pero es difícil no ser preso de la indignación", ha apuntado Juan del Val, excusando de alguna manera ese altercado. "Se entiende la indignación pero quizás no se entienda la reacción", ha matizado por su parte Nuria Roca.

"A los políticos en general no se les ha echado de menos, se ha echado de menos muchos más efectivos. Entonces el problema no es que vayan o no vayan, es que durante 4 días hayan ido pocos efectivos o no los necesarios. Y ante esa desatención la gente se indigna. Hay que tener empatía con ese sentimiento de abandono que han tenido", ha sostenido el tertuliano en 'La Roca'.

"Yo creo que lo que marca es la distancia sideral que tienen (los Reyes y el Gobierno) con la gente. No son conscientes de lo que está pasando y por eso creen que pueden ir a esa zona y que no vaya a suceder lo que ha sucedido", ha proseguido valorando Juan del Val, que ha puesto el foco en "dos imágenes simbólicas".

Juan del Val señala a Carlos Mazón sin ambages

La primera, "Pedro Sánchez saliendo en un coche a toda velocidad y la gente agrediéndole"; y la segunda, "Carlos Mazón a las espaldas del rey". "Me parece una imagen también que demuestra todo. En vez de ponerte en primera fila, te quedas parapetado en la espalda del rey", ha reprobado Juan del Val con contundencia.

A continuación, una compañera del programa ha compartido que, en la Cadena COPE, Mazón había dado unas declaraciones y que se le había preguntado por todo lo que ha sucedido en ese incidente: "Ha dicho: 'Me parece inmoral preocuparme por la tormenta política, aquí estamos en currar. La tormenta política se la dejo a otros'".

"Tenemos que contenernos para que no brote la indignación", ha apelado Juan del Val. "Respecto a las declaraciones del presidente del Gobierno, la indignación es de todo menos marginal como él dice. La indignación es generalizada. Y recogiendo esas palabras de Mazón, la indignación por la tormenta política no, la indignación ante tantísima incompetencia de la que él tiene muchísima parte de responsabilidad", ha sentenciado Juan del Val sin rodeos.

"Lo que indigna fundamentalmente es la incompetencia, entre otros, de Carlos Mazón. Bueno, entre otros, no. Él es la principal figura", ha rematado el escritor en el magacín de La Sexta.