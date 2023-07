Florentino Fernández señala «tongo» en ‘Me resbala’ con lo que ocurrió en su segunda emisión

Este martes 4 de julio Telecinco emitió la segunda entrega de ‘Me resbala’. Después de una nueva noche de risas, bromas y desternillantes momentos, llegaba el momento de conocer al ganador de la noche, título que en esta ocasión recayó en Santiago Segura. Al igual que en el último programa, Lara Álvarez eligió a un miembro del público para que le otorgase el trofeo a su cómico favorito.

En ese momento, Paz Padilla se subía al sofá al escuchar que el nombramiento del ganador estaba muy cerca. Y, sin pelos en la lengua, aclaraba: «Quiero aclarar una cosa. Cuando he hecho las letras en el ‘Alfabody’, he hecho como que le olía el culito a Santiago (Segura), pero prometo que ni le olía ni nada, que era todo para el chiste. Para que me metas en tu próxima película», le dijo, entre risas, directamente a él.

Santiago Segura se proclama ganador de la segunda entrega de ‘Me resbala’ entre gritos de ‘tongo’

La elegida entre el público fue Daniela, una joven venezolana que tuvo la difícil tesitura de decantarse por uno. «Sin presión ninguna, ¿quién quieres que gane ‘Me resbala’?», le preguntó la presentadora. Mientras ella miraba a todos los concursantes, estos hacían gestos para llamar su atención. Pero, finalmente, la joven se inclinó por «Santiago Segura», después de que el actor y director pronunciase su nombre en alto para recordárselo.

«Esto es tongo», se quejó rapidamente Florentino Fernández. Una queja a la que se sumaron también otros de sus compañeros, como Lorena Castell. Pero de nada les sirvió, pues Segura se acabó proclamando ganador y se alzó con el premio tras firmar en la lente de la cámara, un instante icónico del programa.

«Qué bonito, ¡gracias! Ha sido precioso», agradeció el cómico a Daniela mientras corría a abrazarla. La noche acabó con una última broma y con zasca incluido de Florentino Fernández al ganador de la noche: «A mí me dieron el premio (la pasada semana) por hacer gracia, tú das pena».