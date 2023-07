El director de ‘Sálvame’ destapa ahora lo que hubo realmente tras la salida de Paz Padilla

Ahora que ‘Sálvame‘ ya es historia, empiezan a salir a la luz algunos de los secretos mejor guardados del programa de La fábrica de la tele. Y uno de los momentos que quedarán en la retina de todos tras catorce años de programa es sin duda la espantada de Paz Padilla tras su enfrentamiento con Belén Esteban a causa de las vacunas del coronavirus.

Todo vino a raíz de las polémicas palabras de Paz Padilla en un directo de Instagram junto a Anne Igartiburu y María del Monte con motivo de las campanadas. Allí, la presentadora y actriz puso en duda la efectividad de las vacunas. Algo que no gustó nada a Belén Esteban y se lo recriminó en su primer encuentro en ‘Sálvame’.

«Creo que Paz no cree en la vacuna«, soltaba Belén Esteban sin ningún pudor en directo el 20 de enero de 2022. «Estoy flipando. ¿Por qué no creo yo en las vacunas? Dime Belén te has metido tu solita en esto», le contestaba Paz lanzándola un órdago. La que te has metido has sido tú haciendo ese vídeo. Así que a mí no me digas. La que te has metido has sido tú. Y las caras de Ane y María del Monte eran un poema», le espetaba Belén.

Tras aquello, Paz Padilla no aguantó más y abandonó el plató muy indignada quitándose el micrófono y negándose a volver. «Paso», decía. Ese día fue el último de la presentadora en ‘Sálvame’ y supuso su despido de Mediaset. Aunque tras denunciarles por despido improcedente llegó a un acuerdo con el grupo para su readmisión.

David Valldeperas cuenta toda la verdad del abandono de Paz Padilla

Ahora año y medio después de aquello y con ‘Sálvame’ ya cancelado, David Valldeperas, director del programa y hasta entonces amigo de Paz Padilla ha contado en primera persona todo lo que sucedió aquel día y lo que hubo detrás.

Lo ha hecho en su visita a ‘El Mon de Rac1′ con Jordi Basté. «Sobre Paz Padilla, ya visteis cómo se fue del plató y nunca más la volvimos a ver. No tengo relación con ella desde ese día y tenía buena relación», explicaba el que fuera uno de los directores de ‘Sálvame’.

«Lo que pasa es que ella, creo, que había dado por cerrada una etapa y no sabía cómo cerrarla y bueno… Vio en eso una oportunidad, aprovechó lo de las vacunas», proseguía contando Valldeperas dejando entrever que Paz Padilla ya no quería seguir en ‘Sálvame’ y encontró una buena excusa para dejar el espacio.

«Ella se sentía no maltratada, pero sí desprotegida. Y no es cierto, ella tenía esa visión y no ha querido volver a saber nada de nosotros desde ese día y, por tanto, no tenía que estar en el final de ‘Sálvame’«, sentenciaba David Valldeperas al ser preguntado por la ausencia de Paz Padilla en el último programa.