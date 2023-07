El problema de salud que Alma Bollo tiene que enfrentar a causa de ‘Supervivientes’

Tras su expulsión de ‘Supervivientes 2023’, Alma Bollo contó a sus seguidores que padecía problemas estomacales, razón por la cual había aparecido en pantalla con la barriga muy hinchada.

«Ya estoy en Sevilla, no con la misma alegría con la que me monté en el AVE para venir, la verdad. Ya sabéis los que me seguís de antes y los que no, lo vuelvo a contar, que yo tenía muchos problemas de estómago. Me fui a la isla con ellos y ahora he vuelto con más», reconoció a través de sus redes sociales.

Ante las críticas recibidas por su poca pérdida de peso, las mismas que recibió Adara Molinero, Alma Bollo explicó qué es lo que tenía: «He oído muchos comentarios de que salía más gorda o con barriga. Yo la barriga la tenía así por muchos problemas que tengo. Allí me detectaron que tengo colon irritable y de hecho me tratan para ello porque yo estuve muy mala».

«Uno de los tratamientos a los que me tengo que someter es el de la Helicobacter pylori», desvelaba la hija de Raquel Bollo. Se trata, tal y como ella misma explicó, de «una bacteria, que me han dicho personas que son médicas, que no te permite adelgazar tanto. Y te hace estar hinchada todo el rato. Así es como me encuentro hoy. Hoy es uno de los peores días de hinchazón y de dolor. Me encuentro, muy, muy, muy mal».

Alma Bollo se somete a una serie de pruebas médicas

Ahora, Alma Bollo ha explicado a sus seguidores qué pruebas son las que tiene que realizarse. «Hola amores, perdonad esta desaparición. Estoy tranquilita, en casa, evadida del mundo… aquí van pasando las horas y yo voy pasando con ellas. Ya sabéis que esta semana he estado de pruebas del estómago. Mañana tengo la endoscopia y la colonoscopia», contaba a través de sus stories de Instagram. «

«Y desde hoy a las 15:30 no puedo comer. Solo puedo estar a base de líquidos: agua, té, o incluso Aquarius, pero bebidas no gaseosas. Antes me voy a hacer pescado, en la freidora de aire, que llevo dos días usándola a tope», ha concluido la joven.