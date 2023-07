El palo de Soraya Arnelas a David Bisbal en ‘Así es la vida’ que no se habría visto venir

Soraya Arnelas ha sido la invitada este lunes 10 de julio de ‘Así es la vida‘. La ex triunfita ha visitado el programa de Sandra Barneda en Telecinco, donde la artista ha hablado de su mediática boda con Miguel Ángel Herrera el próximo sábado tras once años de relación y dos hijas en común, y después de haberse casado ya en secreto por lo civil.

Durante su charla, la presentadora le ha preguntado sobre qué ha sido lo más duro en su carrera, desde su salto a la fama en ‘OT 2005’. «Lo más duro no han sido estos años anteriores, sino el cambio generacional que hay ahora, que es muy fuerte. Yo cumplo 18 años de carrera, y noto un cambio muy fuerte en la música, en los gustos, en las nuevas generaciones. Y a veces encontrar de nuevo quién eres y qué aportas al mercado ahora puede llegar a ser un trastorno», ha respondido la extremeña.

Acto seguido, Sandra Barneda ha aprovechado para interrogar directamente a Soraya Arnelas por la última polémica de David Bisbal. «Tú eres alguien que no reniegas de tus orígenes ni de cuándo se te conoció, en ‘Operación Triunfo’. No puedo dejar de preguntarte sobre Bisbal y el documental que está haciendo y ese hecho de que ha borrado todo lo relacionado con ‘OT’, Chenoa tampoco, ¿cómo lo ves tú?», le ha cuestionado.

El recado de Soraya Arnelas a Bisbal: «No me parece bien. Que recapacite un poco»

«Hombre, depende. Hay que saber que tipo de documental están haciendo. Si que es verdad, que si yo hiciera un documental sobre mi vida a mí me costaría dejar atrás. Fíjate, hasta para eso hay que tener mano izquierda. Porque se pueden pasar por encima de las cosas, sin estar rascando mucho. Pero uno tiene que estar orgulloso de las personas que han pasado por su vida y de los momentos que hemos vivido. Porque al final somos el resultado de nuestras acciones», ha sentenciado Soraya recibiendo un sonoro aplauso en el plató de ‘Así es la vida’.

Pero la presentadora iba más allá y se enfangaba directamente en la polémica de Bisbal. «A mí me ha sorprendido también, la verdad. Es lo que ha salido que se va a eliminar toda la parte de Operación Triunfo y sobre todo toda la parte de Chenoa. Él no ha hablado. Pero si se ha dicho que es un documental sobre su trayectoria profesional, sus 20 años de carrera», le ha aclarado. «Entonces sí que me extraña más. No me parece bien, pero el documental de David Bisbal no es el mío», ha criticado la artista, que no ha ocultado que se lleva muy bien con Chenoa y que será una de las invitadas de su boda.

Antes de despedirse ha querido tener palabras de cariño para Chenoa. «Laura está viviendo un momento muy bonito personal y profesionalmente. Va a presentar ‘OT 2023′». Además, ha vaticinado que «si el caso hubiese sido el contrario, ella jamás hubiese renegado de nada. Lo sé, soy su amiga y la conozco perfectamente. Ella está orgullosa de lo bueno y de lo menos bueno que ha pasado en su vida. Y ella nunca hubiese bloqueado a nadie de su vida ni de ese documental. Tendrá que hacer un documental ella». «Que recapacite un poco. Hay cosas que tú no vas a poder evitar en tu vida», ha rematado, mandando un alto y claro recado final contra David Bisbal.