El inesperado edredoning en ‘Vaya vacaciones’ que las cámaras han cazado acabó así

La atracción física entre Cristina Porta y Álex Zacharías es más que evidente desde el primer programa de ‘¡Vaya vacaciones!‘. Porta entraba decidida en el reality veraniego de Telecinco a hacerlo completamente sola, sin embargo le faltaron solo unas horas para confesar que le gustaba Álex y hacérselo saber a él mismo.

Su relación dentro del concurso ha tenido varios baches que se han alargado en el tiempo. No obstante, la atracción física ha podido a todo ello y en la gala de este jueves 20 de julio se confirmaban que habían dado un paso más en su relación. «¿Te atreverías a dormir conmigo?», le proponía Álex a Cristina Porta, algo que ella aceptaba encantada, ya que parecía que era algo que ambos tenían ganas de hacer desde hace tiempo.

A quien no le hacía tanta gracia la propuesta era Jorge Pérez. Al guardia civil no le importaba que Cristina Porta durmiera con Álex Zacharías, pero no quería que lo hicieran en su habitación, donde desde hace días duerme y convive con la que fuera colaboradora de ‘Sálvame’. «No voy a estar en la cama y vosotros haciendo la cucharita», se quejaba.

Cristina Porta y Álex Zacharías pasan su primera noche juntos y surgen sus primeros besos fueg https://t.co/9vAq9RiXjd — Vaya vacaciones (@vayavacaciones) July 20, 2023

Primer ‘edredoning’ en ‘Vaya vacaciones’: Cristina Porta y Ález Zacharías tienen una noche de amor

Sin embargo, lo cierto es que Jorge Pérez no podía evitar lo evidente y Cristina Porta y Álex Zacharías no solo hacían la cucharita a su lado, sino que protagonizaban el primer ‘edredoning’ y se besaban en la cama y ya está: «No hemos hecho nada que no hayamos hecho en la piscina», aclaraba ella.

No obstante, la felicidad de la pareja les duró más bien poco. Álex Zacharías le contaba lo que había ocurrido a su amigo Tony Spina, saltándose así lo que le había pedido su chica: «Me ha dicho que no cuente nada». Como siempre, esta deslealtad acababa llegando a Cristina Porta, que se enfadaba con él: «¡No sé para qué lo cuentas!».