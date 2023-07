El Gran Wyoming pega el mayor hachazo a Ana Rosa Quintana con una frase que traerá cola

El pasado jueves, El Gran Wyoming anunciaba que se tomaba un descanso como presentador de ‘El Intermedio‘, dejando a Dani Mateo al frente del programa de La Sexta. Pero, antes de irse de vacaciones, mantuvo una charla con José Yélamo que ha sido emitida este sábado, 1 de julio, en ‘La Sexta Xplica’.

Ambos han compartido sus opiniones sobre el panorama político actual de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio. «Estamos viendo a un Sánchez desatado, intentando pinchar esa burbuja del antisanchismo. ¿No va un poco tarde?», ha preguntado José Yélamo, recibiendo un «sí» como respuesta: «Puede ser, aunque a nosotros nos ha dado unos cuantos puntos de audiencia. Está haciendo la gira triunfal y a mí me da morbo. Ahora acaba de dar una entrevista a Pablo Motos. No la vi, pero me da morbo».

El dardazo de El Gran Wyoming a Ana Rosa Quintana

Fue entonces cuando el Gran Wyoming hizo alusión a la visita de Pedro Sánchez a ‘El programa de Ana Rosa’, que tendrá lugar el próximo martes, 4 de julio. «Estoy deseando que Ana Rosa Quintana recoja el guante. Quiero ver esa entrevista», ha reconocido el presentador de ‘El Intermedio’. «Va a ir, en los próximos días», ha recordado el gaditano. A lo que el entrevistado ha añadido: «Ya está cerrado. Vi el otro día que dijo: ‘Aquí te esperamos’ y luego le daba un rapapolvo».

A raíz de esto, el humorista recordó el ‘tirón de orejas’ que dio la periodista al Presidente del Gobierno cuando éste dijo en ‘Lo de Évole’ que hacía esta gira «porque los medios de comunicación de la derecha le habían deshumanizado». «Entonces Ana Rosa le soltó una soflama: ‘Tenemos derecho a la crítica, con todo lo que miente…’. Dije: ‘Joder, es un tipo al que vas a recibir'», le recriminó el Gran Wyoming a la presentadora de la cadena de la competencia.

Sin embargo, esta no ha sido la única referencia del presentador de ‘El Intermedio’ a la periodista de Telecinco durante su charla con José Yélamo. Poco después, el cómico ha asegurado que la profesión del periodismo ha cambiado mucho, al igual que sus referentes: «Yo me acosté cuando el referente era Iñaki Gabilondo y me he despertado con Ana Rosa. La profesión está donde está», ha sentenciado Wyoming en lo que es un demoledor hachazo a la comunicadora.