El desagradable comentario de Kiko Hernández a Chelo García-Cortés al hablar de la sexualidad

Kiko Hernández fue, sin duda alguna, uno de los grandes protagonistas de la última etapa de ‘Sálvame’. Su comentada relación con Fran Antón hizo correr ríos de tinta hasta que, finalmente, el colaborador decidió dar un paso al frente y hacer una romántica declaración de amor a su novio, con el que incluso se había comprometido.

Muy celoso de su vida privada, jamás habíamos visto a Kiko tan desinhibido como en los últimos meses. Tras confirmar su relación con el actor en el programa vespertino de Telecinco, el exconcursante de ‘Gran Hermano’ concedió una entrevista a en el ‘Deluxe’ donde habló largo y tendido sobre su historia de amor, la cual era un secreto a voces desde hacía tiempo, aunque él se empeñara en negarlo.

Pues bien, este pasado miércoles, la revista ‘Lecturas’ nos sorprendía con una entrevista en exclusiva a Kiko Hernández en la que, por fin, se decidía a aclarar de una vez por todas su orientación sexual. Aunque lo hacía lanzando un demoledor dardo a su compañera Chelo García- Cortés: «Claro que soy gay. Algunos se refugian en la bisexualidad para no definirse. También hay miedo a pronunciar la palabra lesbiana. Que hay señoras que dicen: ‘No, soy bisexual, porque en el año 1514 estuve un día con un señor con barba'». De esta forma, se refería a la breve relación que Chelo tuvo con José Manuel Parada antes de conocer a Marta, su actual esposa.

«Se da por hecho que soy gay», reconoce Kiko Hernández

Además, el madrileño deja claro que «tengo una pareja hombre y entonces ya se da por hecho que soy gay. No hace falta decirlo. Mi hija de 6 años el otro día me dijo: ‘me gusta una amiga del cole’. Y me respuesta fue: ‘¡Qué bien! ¿Y sois felices?’. No le pregunto: ‘Ah, ¿pero es lesbiana?'».

No obstante, Kiko Hernández reconoce que, antes de conocer a Fran, «nunca había evitado sentir atracción hacia otros hombres. A mi madre se lo dije enseguida». Sobre su prometido, con el que se casará el próximo mes de septiembre, asegura que «si a Fran le pasara algo, no podría encontrar a nadie tan perfecto».

«Fran y yo llevamos juntos un año y mucho. Nuestra relación era clandestina al principio, salir en secreto nos permitió sentar las bases», confiesa a ‘Lecturas’. Además, coincide con todos esos que dicen que desde que sale con el actor, su actitud ha cambiado por completo: «Desde que estoy enamorado de Fran Antón, soy otra persona. Estar con él me ha cambiado todo. Es la historia de amor más bonita que he vivido», sentencia.