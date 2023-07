Kiko Hernández desenmascara a Cristina Tárrega y su complot para acabar con ‘Sálvame’

Este miércoles Kiko Hernández se ha desnudado en cuerpo y alma en la revista ‘Lecturas’, donde ha concedido una de sus entrevistas más sinceras. El que fuera colaborador de ‘Sálvame‘ ha hablado sobre su relación con Fran Antón, ha atizado a Cristina Tárrega y también ha valorado su nueva etapa tras el final del programa de Telecinco.

El próximo mes de septiembre el ahora también actor dará el ‘sí, quiero’ a Fran. Un enlace al que acudirán muchos de sus excompañeros de ‘Sálvame’. Así lo reconoce él mismo en la citada revista: «Me dijo Fran que les invitara a todos. Ahí él me ha cambiado en todo, pero sobre todo me ha quitado la mala leche. Le digo: ‘Lo de Potota (Carmen Borrego) no me lo quites, que me encanta’. Me dice que lo hace por mi bien».

Además, Kiko Hernández confiesa que Carmen Borrego y Lydia Lozano, quizá las compañeras con las que él más se ha metido, están felices por su boda. «Aman a Fran. Dicen: ‘¡Ojalá hubiera aparecido antes!'». La que también le acompañará en un día tan especial será su gran amiga Rocío Carrasco, de la que habla maravillas: «Somos muy amigos. ¡No sabes el amor que les da a mis hijas! Lleva una pulsera que le dio una de mis hijas desde la primera vez que vino a verlas hace dos años, no se la quitado».

Kiko Hernández habla por primera vez a dos meses de su boda con Fran Antón. Nos abre las puertas del hogar en el que vive con él y sus hijas. Además, primeras imágenes de Anabel Pantoja con su nuevo amor, y el homenaje de Pilar Eyre a Marta Chávarri. ¡Corre a tu kiosco! pic.twitter.com/kkXiJEwqGC — Lecturas (@Lecturas) July 26, 2023

Kiko Hernández exhibe lo que Cristina Tárrega rajaba contra ‘Sálvame’

De la que no habla tan bien es de Cristina Tárrega. Según el colaborador, la presentadora de ‘La vida sin filtros’ tiene una doble cara: «Me consta que hay compañeros que han vivido cómo Cristina Tárrega se acercaba y decía: ‘¡Menos mal que quitan ese programa, que es una porquería!’. ¿No has tenido huevos de decirlo hasta ahora? Cada vez que venía a hacer las publis nos lamía el culo a todos y nos decía: ‘¡Qué maravilla de programa!’ (imitándola)».

Kiko Hernández también se sincera sobre el motivo por el que le constó tanto decir que estaba enamorado de Fran Antón. Según reconoce, no le «daba miedo» decir que era homosexual, pero sí «decir ‘estoy enamorado’. Hay gente que ha estado muy obsesionada con mi salida del armario».

Eso sí, no renuncia a su ácido sentido del humor a la hora de lanzar un dardo a su compañera Chelo García Cortés: «Algunos se refugian en la bisexualidad para no definirse. También hay miedo a pronunciar la palabra lesbiana. Que hay señoras que dicen: ‘No, soy bisexual, porque en el año 1514 estuve un día con un señor con barba'». De esta forma, hace referencia a la relación que tuvo Chelo con José Manuel Parada, antes de conocer a su actual mujer, Marta.

Además, Kiko Hernández deja claro que sus hijas llevarán los apellidos de su futuro marido: «Son mis hijas y las suyas, se quieren. Primero le llamaron ‘papá dos’, y yo les dije: ‘No, papá dos no, papá'». «Fran es muy niñero, estaba todo el rato con ellas», dice el ex gran hermano, orgulloso. Tanto es así, que ya se plantea ser padre de nuevo junto a Fran: «Tenemos ganas de hacerlo ya, lo antes posible».