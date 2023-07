El bofetón sin manos de Kiko Hernández a Shakira que arma un gran escándalo en Miami

El pasado miércoles, Kiko Hernández y otros siete colaboradores de ‘Sálvame’ viajaron a los Estados Unidos para grabar un docureality para Netflix que se emitirá próximamente. En él se verán las andanzas de estos ocho colaboradores en Miami, donde están viviendo todo tipo de aventuras.

Durante su estancia en la ciudad, están visitando algunos programas de entretenimiento, similares a ‘Sálvame’, para comentar distintos temas de actualidad. Este viernes 21 de julio fue Kiko Hernández el que protagonizó uno de los momentazos de ‘¡Siéntese quien pueda!’, uno de los programas más populares de Univisión.

En este espacio trataron, entre otras cosas, las últimas noticias relacionadas con Shakira. Y es que la colombiana había sido premiada en los Premios Juventud. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los espectadores fue que estuvo acompañada por sus hijos. Algo que no vio demasiado bien el polémico colaborador español, quien no dudó en criticarla.

Kiko Hernández explota contra Shakira: «No das ejemplo a tus hijos»

«Me da igual que tengas cien mil fans, cuatrocientos mil fans, dos millones de fans… eso que estás haciendo no se puede hacer porque no das ejemplo a tus hijos, no das ejemplo a la sociedad. ¿Es más incorrecto lo que hace Shakira sacando a sus hijos donde le da la gana que lo que hace Piqué llevando a sus hijos a las fiestas del Barça?”, se preguntó el exconcursante de ‘Gran Hermano’.

Una opinión muy distinta de la que tuvo Belén Esteban, que reconoció estar a favor de Shakira desde el principio de su ‘guerra’ con Piqué. Precisamente en este programa, la de Paracuellos protagonizó un tenso momento con su compañero Kiko Matamoros cuando éste cuestionó la relación de amistad de Belén y Rosalía.

«Tú eres una frikifan de Rosalía, pero un crítico como profesional tendrá derecho a dar su opinión», le espetó Matamoros harto de que su compañera presuma de la buena relación que, según ella, tiene con la cantante catalana.